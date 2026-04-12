WTA Rouen: Cocciaretto settima testa di serie. Kostyuk guida il seeding davanti a Cirstea

Entra sempre più nel vivo la stagione sulla terra rossa: il tennis si sposta a Rouen.

A partire dal prossimo 13 aprile, protagonista insieme al torneo 500 di Stoccarda, sarà il Open Capfinances Rouen Metropole, WTA 250 in Normandia.

Come di consueto, a scandire l’avvicinamento verso l’inizio delle competizioni è la pubblicazione del tabellone.

In attesa di scoprire se Jessica Pieri supererà le qualificazioni, per l’Italia è già pronta ai blocchi di partenza Elisabetta Cocciaretto, reduce dall’ottima prova con la maglia azzurra in Billie Jean King Cup.

WTA Rouen, il tabellone: Kostyuk testa di serie n. 1, Cocciaretto dal lato di Cirstea

Sulla terra francese non sarà presente la campionessa in carica Elina Svitolina, che in questo 2026 opta per Stoccarda.

A guidare il seeding è un’altra ucraina, ovvero Marta Kostyuk. La numero 27 del mondo farà il suo debutto nella competizione contro Diane Parry. Il quarto di finale teorico è contro Ann Li, alle prese al primo turno con Daria Kasatkina. L’australiana naviga attorno alla 70esima posizione del ranking e fatica a dare continuità alle proprie prestazioni.

Se dovesse approdare in semifinale, per Kostyuk potrebbe esserci la sfida con Hailey Baptiste. Nella porzione di tabellone della statunitense l’altra testa di serie da tenere in considerazione è Marketa Vondrousova, capace di giocare un gran tennis quando la condizione fisica la assiste. Per la ceca l’esordio è già tempo di prove insidiose: dall’altra parte della rete troverà Tatjana Maria; se dovesse passare indenne il primo turno, sfiderebbe una tra Anna Blinkova e Anastasia Potapova.

Spostando l’attenzione sulla parte bassa, Elisabetta Cocciaretto è la settima forza del seeding. Per l’azzurra il debutto è con una qualificata, con un affascinante possibile incrocio con Sloane Stephens, campionessa di Rouen nel 2024, al secondo turno. Per i quarti di finale, poi, la proiezione secondo ranking porrebbe sulla strada della tennista marchigiana Jaqueline Cristian, testa di serie numero 3.

A presenziare questa porzione di tabellone è Sorana Cirstea, all’ultimo giro di giostra. La romena sfiderà all’esordio la wild card di casa Fiona Ferro, per poi trovarsi contrapposta con tutta probabilità a Janice Tjen, quinta favorita del torneo. Tuttavia, l’indonesiana ha un percorso pieno di insidie, a cominciare dall’esperta Anna Bondar al primo turno e una tra Oleksandra Oliynykova e Lilli Tagger.