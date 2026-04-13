Netflix annuncia ‘RAFA’, la docuserie su Nadal in arrivo a fine maggio

“La gente crede che io fossi un vincente. Ma io non sono un vincente, io sono uno che compete”. Certo competidor in spagnolo suona meglio, ma insomma, il senso è quello: inizia così il trailer di ‘RAFA’, la docuserie su Nadal targata Netflix che racconterà la vita, la storia e la carriera di una delle più grandi leggende del mondo dello sport, non solo del tennis.

“Resistere su una palla in più”, dice l’inconfondibile voce di Zio Toni, figura chiave nella carriera del maiorchino senza la quale probabilmente oggi Rafa non sarebbe Nadal. Dalle origini ai titoli più importanti, dagli infortuni fino al giorno del ritiro: RAFA sbarca su Netflix a partire dal prossimo 29 maggio. In pieno Roland Garros.

La mini-serie su Nadal sarà composta da 4 episodi che “offrirà un ritratto intimo e umanamente profondo di una delle più grandi leggende dello sport – si legge dal comunicato di Netflix -. Il documentario mostrerà non solo l’evoluzione del campione, ma anche l’impatto fisico ed emotivo che ne ha influenzato il percorso”. Nella serie dovrebbero essere presenti anche Roger Federer, Novak Djokovic e John McEnroe.