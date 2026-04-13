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Ranking ATP, Sinner guarda tutti dall’alto. Musetti scende al n.9

Di Carlo Galati
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Tennis, ATP Monte Carlo Rolex Masters 2026, Jannik Sinner (ITA), Thursday, April 9, 2026. Photo Felice Calabro'

Jannik Sinner torna numero uno del mondo, scavalcando Carlos Alcaraz al termine di una settimana che, oltre al titolo, scuote la classifica nella sua vetta più alta, oltre le nuvole di terra rossa. L’azzurro sale a quota 13.350 punti, con un margine ridotto sullo spagnolo di appena 110 punti, che racconta bene quanto sia ancora apertissima la corsa al trono.

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Il ranking ATP aggiornatoItalia: qualcosa si muove dietro Sinner

Non solo questo: Sinner inizia la sua 67esima settimana complessiva da numero uno, superando proprio Alcaraz fermo a 66, e raggiunge lo spagnolo anche nel conto dei titoli Masters 1000. Numeri che danno valore, qualora ce ne fosse biosogno, a una rivalità sul campo, nei gesti tecnici, nei titoli e nei numeri Attenzione però a Barcellona: Alcaraz difende la finale e, in caso di titolo, tornerebbe immediatamente in vetta, mentre Sinner osserverà senza giocare.

Alle spalle dei primi due, il resto della classifica si muove poco ma segnala qualche movimento interessante: Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton guadagnano due posizioni e si affacciano stabilmente in zona alta, mentre perde terreno Lorenzo Musetti, che scivola al numero 9 dopo non aver confermato la finale dello scorso anno. Fatale in tal senso la sconfitta al secondo turno del torneo monegasco con Valentin Vacherot che, grazie alla semifinale raggiunta, entra per la prima volta in Top 20, salendo al numero 17 dopo una settimana da protagonista nel Principato di casa. Ormai il monegasco è assurto allo status di protagonista; Shanghai non è stata (soltanto) una bellissima favola.

Il ranking ATP aggiornato

Posizione Giocatore Nazionalità Punti Variazione 
Jannik Sinner Italia13350 +1 
Carlos Alcaraz Spagna13240-1
Alexander Zverev Germania 5555  =
Novak Djokovic Serbia4710  = 
Felix Auger-Aliassime Canada4100+2
Ben Shelton USA3900+2
Alex De Minaur Australia3895-1
Taylor Fritz USA3870  =
Lorenzo MusettiItalia3625-4
10 Danil Medvedev Russia3560
11 Alexander
Bublik 		Kazakistan3445 
12 Casper Ruud Norvegia 2625=
13 Jiri Lehecka Cechia2540=
14Karen KhachanovRussia 2410=
15  Andrey Rublev Russia2350=
16 Flavio CobolliItalia2320
17 Valentin VacherotMonaco2168=
18 Tommy PaulUSA2065=
19 Francisco
Cerundolo 		Argentina2020=
20 Frances TiafoeUSA1965=

Italia: qualcosa si muove dietro Sinner

Detto di Sinner e detto di Musetti, guardando la classifica dei primi 20 azzurri, nessun grande movimento nelle altre posizioni. Flavio Cobolli, comunque, resta numero 3 d’Italia e 16 del mondo, consolidando la sua presenza in Top 20, dalla quale è fuori di pochissimo Luciano Darderi.

Il movimento azzurro continua però a offrire profondità: tre giocatori tra i primi 20 e sette nei primi 100 sono una base sempre più solida, alla quale si aggiungono segnali interessanti dal circuito Challenger. Su tutti, il nome di Stefano Napolitano, protagonista di un balzo di 62 posizioni fino alla numero 240 ATP grazie alla finale raggiunta a Città del Messico. Una corsa che potrebbe non essere ancora finita e che dipendere da Giove Pluvio: la finale, interrotta causa meteo, si completerà oggi, con la possibilità di ritoccare ulteriormente una classifica già in forte crescita.

Posizione Giocatore Punti Variazione 
1Jannik Sinner 13350 +1 
Lorenzo Musetti 3625-4 
16Flavio Cobolli 2320=
21Luciano Darderi 1920 =
66Lorenzo Sonego 810=
78Mattia Bellucci734+1
91 Matteo Berrettini650-1
105Matteo Arnaldi621+2
113 Francesco Maestrelli 577 = 
131 Andrea Pellegrino 490  +3 
140 Luca Nardi 444 =
147Francesco Passaro431=
167Giulio Zeppieri374-3
186 Marco Cecchinato322+2
192Matteo Gigante303=
204 Federico Cinà285+2
207 Lorenzo Giustino283+2
232 Gianluca Cadenasso  243-4 
240Stefano Napolitano232+62
252Raul Brancaccio219+3
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