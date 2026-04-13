Ranking ATP, Sinner guarda tutti dall’alto. Musetti scende al n.9

Jannik Sinner torna numero uno del mondo, scavalcando Carlos Alcaraz al termine di una settimana che, oltre al titolo, scuote la classifica nella sua vetta più alta, oltre le nuvole di terra rossa. L’azzurro sale a quota 13.350 punti, con un margine ridotto sullo spagnolo di appena 110 punti, che racconta bene quanto sia ancora apertissima la corsa al trono.

Non solo questo: Sinner inizia la sua 67esima settimana complessiva da numero uno, superando proprio Alcaraz fermo a 66, e raggiunge lo spagnolo anche nel conto dei titoli Masters 1000. Numeri che danno valore, qualora ce ne fosse biosogno, a una rivalità sul campo, nei gesti tecnici, nei titoli e nei numeri Attenzione però a Barcellona: Alcaraz difende la finale e, in caso di titolo, tornerebbe immediatamente in vetta, mentre Sinner osserverà senza giocare.

Alle spalle dei primi due, il resto della classifica si muove poco ma segnala qualche movimento interessante: Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton guadagnano due posizioni e si affacciano stabilmente in zona alta, mentre perde terreno Lorenzo Musetti, che scivola al numero 9 dopo non aver confermato la finale dello scorso anno. Fatale in tal senso la sconfitta al secondo turno del torneo monegasco con Valentin Vacherot che, grazie alla semifinale raggiunta, entra per la prima volta in Top 20, salendo al numero 17 dopo una settimana da protagonista nel Principato di casa. Ormai il monegasco è assurto allo status di protagonista; Shanghai non è stata (soltanto) una bellissima favola.

Il ranking ATP aggiornato

Posizione Giocatore Nazionalità Punti Variazione 1 Jannik Sinner Italia 13350 +1 2 Carlos Alcaraz Spagna 13240 -1 3 Alexander Zverev Germania 5555 = 4 Novak Djokovic Serbia 4710 = 5 Felix Auger-Aliassime Canada 4100 +2 6 Ben Shelton USA 3900 +2 7 Alex De Minaur Australia 3895 -1 8 Taylor Fritz USA 3870 = 9 Lorenzo Musetti Italia 3625 -4 10 Danil Medvedev Russia 3560 = 11 Alexander

Bublik Kazakistan 3445 = 12 Casper Ruud Norvegia 2625 = 13 Jiri Lehecka Cechia 2540 = 14 Karen Khachanov Russia 2410 = 15 Andrey Rublev Russia 2350 = 16 Flavio Cobolli Italia 2320 = 17 Valentin Vacherot Monaco 2168 = 18 Tommy Paul USA 2065 = 19 Francisco

Cerundolo Argentina 2020 = 20 Frances Tiafoe USA 1965 =

Italia: qualcosa si muove dietro Sinner

Detto di Sinner e detto di Musetti, guardando la classifica dei primi 20 azzurri, nessun grande movimento nelle altre posizioni. Flavio Cobolli, comunque, resta numero 3 d’Italia e 16 del mondo, consolidando la sua presenza in Top 20, dalla quale è fuori di pochissimo Luciano Darderi.

Il movimento azzurro continua però a offrire profondità: tre giocatori tra i primi 20 e sette nei primi 100 sono una base sempre più solida, alla quale si aggiungono segnali interessanti dal circuito Challenger. Su tutti, il nome di Stefano Napolitano, protagonista di un balzo di 62 posizioni fino alla numero 240 ATP grazie alla finale raggiunta a Città del Messico. Una corsa che potrebbe non essere ancora finita e che dipendere da Giove Pluvio: la finale, interrotta causa meteo, si completerà oggi, con la possibilità di ritoccare ulteriormente una classifica già in forte crescita.