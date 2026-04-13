WTA Rouen: Kasatkina perde ancora. WTA Stoccarda: Siegemund vince a 20 anni dal suo esordio

Primi incontri del main draw all’Open Capfinances Rouen Metropole, torneo di calibro 250 in scena nella città francese (con l’oneroso compito di condividere la settimana con il WTA Stoccarda) e che ha come numero uno del tabellone l’atleta ucraina Marta Kostyuk, attesa al primo turno dalla tennista di casa Diane Parry. Nella giornata di lunedì si sono completati quattro incontri e il primo ha visto Daria Kasatkina cedere in tre set alla quinta testa di serie, la statunitense Ann Li.

La tennista ex russa ed ora australiana, in procinto di uscire dalla top 70 dopo cinque anni dal prossimo lunedì, ha vinto il primo set al tie-break al quarto setpoint e ha tolto la battuta alla sua avversaria in apertura di secondo parziale. Ma da lì ha raccolto pochissimo, incassando sei game consecutivi, cui si è aggiunto un parziale di 1-3 con il quale Li ha provveduto ad indirizzare il set decisivo. Il punteggio finale è di 6-7(6) 6-2 6-4.

Ann Li avanza e incontra un’altra tennista in fuga dalla Russia, ovvero Kamilla Rakhimova, neo-uzbeka che supera la qualificata americana Elvina Kalieva vincendo il primo set al nono game e lasciando alla sua rivale nel tie-break del secondo soltanto un punto.

I restanti due incontri hanno offerto molto poco in termini di equilibrio del risultato: dapprima la diciannovenne ucraina Veronika Podrez, proveniente dalle qualificazioni, ha superato Sloane Stephens con lo score di 6-2 6-1. Poi Katie Boulter ha avuto ragione della lucky loser uzbeka (e prima ancora russa) Maria Timofeeva con un doppio 6-2. Le avversarie delle due vincitrici usciranno rispettivamente dai confronti tra Cocciaretto e Charaeva e tra Cristian e Rakotomanga-Rajaonah.

WTA Stoccarda

Solo due match per il lunedì del Porsche Tennis Gran Prix al WTA di Stoccarda e i riflettori sono tutti per l’idolo cittadino (è nata a Filderstadt) Laura Siegemund, 38 anni, alla sua tredicesima partecipazione, con vittoria finale nel 2017. Il suo primo incontro risale alle qualificazioni del 2006, quando perse dalla svizzera Timea Baczinszky. Lunedì Laura, ancora numero 51 del ranking, ha superato la lucky loser bulgara Viktorija Tomova con il punteggio di 4-6 7-6(4) 6-1, recuperando il tie-break del secondo set da 1-4.

L’avversaria di secondo turno sarà assolutamente degna del suo ventennale al WTA di Stoccarda: Iga Swiatek, numero tre del seeding: due precedenti, entrambi nettamente favorevoli alla tennista polacca. Nell’altro incontro Liudmila Samsonova ha battuto Antonia Ruzic per 6-0 6-4 e affronterà ora Coco Gauff.