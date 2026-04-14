ATP Barcellona, Sonego: “Stare fuori è stato difficile. Ma il percorso con Santopadre continua”

dal nostro inviato a Barcellona

A fine match abbiamo intercettato Lorenzo Sonego dopo la bella vittoria con Martinez, che ha segnato il suo vittorioso rientro sul circuito da cui mancava dagli Australian Open, per avere alcune impressioni a caldo.

DOMANDA: Complimenti Lorenzo. Ti ho visto, soprattutto all’inizio, cercare molto la rete, le palle corte, provando ad accorciare un po’ gli scambi. Tornando in campo oggi dopo l’Australia, pensavi di averne già così tanto per vincere una partita del genere?

SONEGO: Sì, diciamo che negli ultimi mesi mi sono costruito un po’ di fiducia in me stesso e di consapevolezza. Sono contento delle persone con cui sto lavorando e quindi, di sicuro, ero molto contento di come stava andando la stagione e di come stavo proseguendo il mio percorso. Ovviamente tornare da un infortunio non è mai facile, soprattutto fisicamente. Oggi ho fatto molta fatica a tenere alto il livello per tutta la partita, ho avuto alti e bassi. Nel primo set, all’inizio, era difficile entrare un po’ in partita: tutte e due abbiamo giocato abbastanza col freno a mano tirato. Poi sono salito tanto nel primo set, nel secondo c’è stato un piccolo calo. Però lui è un giocatore comunque molto solido, molto tosto sulla terra, difficile da incontrare. Sapevo che dovevo fare un lavoro molto duro oggi per vincere la partita e sono contento di come ho reagito.

DOMANDA UBITENNIS: Lorenzo, complimenti per la vittoria. Volevo chiederti: in questi mesi complicati, con l’infortunio e tutto il resto, come avete lavorato con Vincenzo? Che tipo di collaborazione, che stile di comunicazione e di allenamento avete avuto?

SONEGO: Purtroppo ho ripreso a giocare la scorsa settimana, quindi non sono ancora al top della forma. Non potendo giocare è stato difficile comunque lavorare tanto, però abbiamo comunicato molto. Nei primi giorni è venuto a Torino un po’ di volte, abbiamo parlato, abbiamo chiarito anche le idee su come proseguire, su come andare avanti. Il percorso è continuato un po’ più a parole che con i fatti, perché purtroppo questo problema mi ha tolto dal campo per tanto tempo. Per me è importante essere tornato a giocare, perché amo la competizione, amo giocare. Stare fuori è stato sicuramente difficile, quindi cerco di godermi questo torneo.

DOMANDA: Tra i tennisti italiani siete stati in diversi ad avere problemi al polso. Vi siete parlati di questa cosa? Avete cercato una spiegazione?

SONEGO: Sì, sicuro. Giochiamo tanto e le condizioni sono sempre più difficili,di sicuro questo ha anche a che fare con le palline. Di sicuro il polso è la parte del corpo che usiamo di più, quindi è normale avere qualche problema. Io ho sempre sofferto un pochino, perché ho qualche problemino congenito: c’è un osso che comunque sbatte sul tendine e questo crea un’infiammazione. Dovrò cercare di gestirlo al meglio, cercare di allenarmi, recuperare ogni volta e lavorare sul polso con costanza. Dopo una partita come questa, per esempio, ho ancora qualche fastidio da freddo, qualche sensazione. Però durante la partita oggi è stato un buon test. Siamo venuti qui anche per testare il polso, per capire come stavo, e quindi è stata una giornata positiva.