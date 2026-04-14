ATP Montecarlo, Medvedev ci ricasca: multa di 6.000 euro per la sfuriata contro Berrettini

Il russo Daniil Medvedev ha ricevuto una multa di 6.000 euro per comportamento antisportivo, dopo aver distrutto la sua racchetta sette volte durante la sconfitta per 6-0 6-0 contro Matteo Berrettini a Montecarlo.

Medvedev, attualmente numero 10 del ranking, ha ricevuto una violazione del codice per comportamento antisportivo dall’arbitro di sedia per le sue azioni all’inizio del secondo set della partita contro ‘The Hammer’. Non una novità per il russo, che lo scorso anno pagò rispettivamente multe da 76.000 e 42.500 dollari, per le sue sfuriate all’Australian Open e allo US Open.

La dinamica è nota: dopo aver perso il primo game del secondo set mandando un dritto in rete, il 30enne prima lancia la racchetta vicino alla linea di fondo, poi, non ancora soddisfatto, la infrange ripetutamente a terra fino a disintegrarla. Il tutto accompagnato dai fischi e dagli applausi sarcastici del pubblico monegasco. Medvedev, vincitore degli US Open nel 2021, perderà poi la partita in 49 minuti.

MEDVEDEV WAS SO COOKED



Smashed his racket, got a warning, never looked in control



0–6 0–6 in just 49 minutes



First double bagel loss of his career 👀 pic.twitter.com/GdaxCeYDJn — Polymarket Sports (@PolymarketSport) April 8, 2026

Attualmente, il regolamento dell’ATP non prevede la decurtazione dei punti della classifica mondiale per chi si comporta in maniera irrispettosa. Il sistema punitivo si limita a sanzioni in denaro, squalifiche dai tornei o penalità di punteggio relegate esclusivamente al match in corso.