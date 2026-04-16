ATP Barcellona: Musetti s’impegna e a tratti s’indigna, ma batte un Moutet in versione prestigiatore

[2] L. Musetti b. C. Moutet 6-3 6-4

Come detto da Musetti nell’intervista a caldo post partita alla televisione spagnola, partita che ha fatto onore alla superfice, la terra battuta. Si vedono variazioni, e scambi combattuti, per la gioia del pubblico. Non a caso sull’account twitter ATP di tennis tv ci sono ben 6 clip e una di riepilogo, probabilmente un record per una partita di due set. Alla fine a spuntarla è Musetti, ma Moutet ha venduto cara la pelle.

Primo set – Musetti soffre ma poi si scrolla di dosso Moutet

Si parte con Musetti al servizio che comincia bene: subito palla break per l’azzurro nel primo game in risposta ma Moutet resiste e conferma il turno di servizio. La partita sale subito di tono, nelquarto gioco del primo set scambio a rete e passante di rovescio sul serve and volley di Moutet. Due cioccolatini che sono utili a portare il game ai vantaggi, ma Moutet è solido e porta a casa il game. MUS 2-2 MOU.

Moutet in ogni caso è deciso a giocarsi le sue carte e oggi estremizza quelle variazioni che pure sono nelle sue corde. Veramente deliziosi alcuni tocchi che mandano in confusione perfino un giocatore come Musetti, che di certo non possiamo definire monocorde. A metà primo set sono più le variazioni dei dritti e rovesci giocati in top. Riportiamo la statistica perchè è un qualcosa che negli anni 20 del secolo XXI si vede molto raramente.

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Distribuzione dei colpi per tipologia

I core shots sono i colpi da fondo in top spin. Le variazioni basicamente tutto il resto. Per dare un’idea Sinner viaggia sull’85% abbondante di core shots e la media ATP è sul 79%.

Un diluvio di soluzioni fantasiose che consente a Moutet di arrivare per due volte a palla break, ma un paio di imprecisioni di troppo penalizzano il francese che non riesce a capitalizzare. MUS 4-3 MOU.

Nel game successivo però Musetti sembra trovare le contromisure, mentre Moutet concede qualcosa, andando anche fuori giri. Esemplificativo il break point con cui Musetti conquista il game, con Moutet che cerca una palla corta a dir poco ambiziosa, che arriva a malapena a mezza rete. BREAK MUSETTI. MUS 5-3 MOU.

Nel game successivo Moutet continua nel momento negativo sbagliano un po’ troppo e allora è Musetti a chiudere con il punto esclamativo, rovescio lungolinea vincente, il colpo di Muso che fa sempre sognare gli appassionati di tennis. SET MUSETTI. MUS 6-3 MOU.

Finished with a flourish 👌



Musetti captures the opening set 6-3 vs Moutet!#BCNOpenBS pic.twitter.com/V2Mx8s24Rz — Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2026

Secondo set – Lorenzo con testa e cuore

Moutet sembra accusare il colpo e adesso fatica parecchio a irretire il nostro Lorenzo, che anzi è bravo a piazzare lui qualche variazione. Il francese allora prova a difendersi aggredendo, ma su palla break il suo dritto lungolinea in spinta si ferma sul nastro. Per il francese la china comincia a essere pericolosa e anche i nervi cominciano a vacillare: palla sparata fuori dallo stadio e warning inevitabile. BREAK MUSETTI. MUS 1-0 MOU.

Come spesso succede però ai giocatori sanguigni scaricare la propria rabbia è una buona medicina e nel game successivo con Musetti al servizio Moutet torna competitivo. Lo schema palla profonda, palla corta torna in auge e Lorenzo sull’approccio a rete è impreciso. Il francese arriva per 2 volte a palla break: sulla seconda Musetti tenta il serve and volley ma il colpo di volo si ferma sul nastro, a causa della risposta velenosa del francese. BREAK MOUTET. MUS 1-1 MOU.

Match che adesso va avanti in equilibrio, con Moutet che improvvisamente ritrova quello smalto che a metà primo parziale aveva messo in imbarazzo l’italiano. Sesto game con Lorenzo al servizio e con Moutet che gioca rasoiate di rovescio slice velenosissime, seguite poi da un dritto tornato efficiente.

Sesto game nel quale il francese arriva a palla break per il francese che mette alle corde Lorenzo: difesa disperata dell’italiano che fa giocare la classica palla in più a Correntin: palla che è solo da spingere nella metà campo di Musetti ma il francese sbaglia incredibilimente.

Lorenzo vive pericolosamente, altra palla break per il francese annullata con un dritto letteralmente all’incrocio da Musetti. Non si sa come ma stavolta Musetti salva la ghirba e tiene il servizio. MUS 3-3 MOU.

Tatticamente la faccenda però si fa ingarbugliata per Lorenzo che fatica a sfondare l’opposizione del francese; le sue accelerazioni vengono sistematicamente assorbite da Correntin che propone poi un’alternanza ubriacante di palla tagliate e cariche di effetto senza peso che alla fine fanno perdere la misura all’italiano. MUS 3-4 MOU.

Adesso Moutet in questo secondo parziale si è fatto decisamente più aggressivo e quando può attaccare lo fa decisamente con profitto.

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Distribuzione degli scambi

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Percentuale di conversione da situazioni di attacco

Come nel primo parziale però Moutet fatica a mantenere questo livello di gioco e Musetti prova ad approfittarne: arrivano due palle break a seguito di due errori non forzati e sulla seconda occasione Musetti gioca un punto splendido per pazienza ed esecuzione. L’italiano ha la pazienza necessaria per non farsi ingolosire e non andare fuori giri, ma ha anche la capacità di chiudere con una splendida esecuzione di rovescio in anticipo. Lorenzo ha capito che Moutet lo martella con palle cariche sul rovescio e allora anticipa la situazione di gioco, e salta sopra la palla e spara il rovescio vincente. Esecuzione tanto bella quanto difficile. BREAK MUSETTI. MUS 5-4 MOU.

Il game successivo è una mera formalità con Lorenzo che chiude a zero e si regala i quarti di finale qua a Barcellona.

Riding out the rollercoaster 🎢@Lorenzo1Musetti defeats Moutet 6-3 6-4 in an entertaining match in Barcelona!

#BCNOpenBS pic.twitter.com/7EPpSZyBzn — Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2026

Nel prossimo turno Musetti troverà il vincente di Musetti FIls e proverà a migliorare il proprio record qua a Barcellona; qua Lorenzo era riuscito ad arrivare oltre le semifinali del 2024, perse contro uno Tsitsipas che all’epoca su terra era certamente un altro giocatore.