ATP Barcellona, Fils: “Ora si vede in campo una mia versione meno spettacolare ma più composta”

Dopo la grande prestazione sfoggiata contro Lorenzo Musetti, Fils non ha tardato a presentarsi davanti ai microfoni per le interviste di rito.

DOMANDA: Congratulazioni Arthur! Come valuteresti la tua prestazione di oggi?

FILS: Beh, oggi è stata una grande partita, direi. Un match molto, molto duro, soprattutto sulla terra battuta. Quindi sì, sono piuttosto felice della prestazione messa in campo oggi. È stato davvero positivo.

DOMANDA: Quando riesci ad annullare un match point al primo turno e poi continui il tuo cammino nel torneo, è una cosa che ti fa giocare con un po’ più di libertà per il resto della settimana?

FILS: Sì, un po’ è così. Ti dà la sensazione che, anche se devo salvare una palla break o mi trovo sotto di un break o qualcosa del genere, non sia la stessa pressione, capisci? Voglio dire, avevo già annullato un match point. Quindi quando capita di essere sotto 2-0 all’inizio, non è un grosso problema. C’è ancora tanta, tanta strada da fare, una partita ancora lunga da giocare, quindi non c’è più la stessa pressione.

DOMANDA: Sei qui in Spagna, a Barcellona, lo giudichi un contesto simile a Roland Garros o Montecarlo. Che sensazioni ti dà?

FILS: Beh, i campi sono molto diversi, ma l’atmosfera è quasi la stessa. Qui mi sento quasi a casa. Mi sento molto bene a Barcellona e qui c’è anche un grande sostegno. Un bel supporto, e penso che qui in Spagna la gente mi apprezzi, quindi è davvero bello. Mi piace davvero giocare qui, in effetti. Mi piace moltissimo.

DOMANDA UBITENNIS: L’anno scorso a Montecarlo e qui a Barcellona hai espresso un grandissimo tennis, quello che ti ha portato fino al n. 14 del mondo. Pensi di stare giocando a quel livello o addirittura meglio? E l’altra domanda è: oggi hai visto Musetti un po’ piatto, forse?

FILS: Per quanto riguarda Lorenzo, penso che in realtà oggi per lui sia stata una giornata un po’ complicata. Sai, può capitare a tutti di avere una giornata così così. Però penso che sia un grande campione, quindi credo abbia fatto il massimo con le energie che aveva. Non saprei che altro dire, non so dire se oggi non era al massimo. Rispetto invece al mio livello di gioco penso di essere migliore adesso, in realtà. Ok, magari sono meno aggressivo, sono magari meno appariscente e gioco meno colpi devastanti, ma penso di essere molto più continuo adesso e di avere una comprensione del gioco decisamente migliore. Quindi sì, mi sento meglio, più consistente.

DOMANDA: Hai avuto modo di vedere giocare Rafa Jodar, e se fossi domani la semifinale contro di lui cosa ne pensi?

FILS: Non so cosa stia succedendo in Spagna, ma ci sono tanti giovani molto forti. Poi quando non c’è Carlos, arriva questo ragazzo che colpisce forte e schiaffeggia ogni dritto. In realtà on lo conosco molto. Penso sia la prima volta che lo vedo giocare questa settimana. Però, per quello che ho visto, è un talento davvero, davvero grande, e spero per lui che possa fare molto bene.

DOMANDA PUNTO DE BREAK: a Doha hai cominciato a lavorare con Ivanisevic. Puoi dirci qualcosa su ciò su cui stai lavorando con lui? C’è qualcosa di specifico, magari più mentale o più tattico? Prima parlavi della comprensione del gioco: è un aspetto su cui ti stai concentrando?

FILS: Secondo te? come vedi Arthur FIls in campo?

PUNTO DE BREAK: vedo un Arthur Fils molto composto in campo.

FILS: ti sei dato la risposta