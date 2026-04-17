ATP Barcellona, Musetti battuto da un Fils sontuoso. Il francese si propone come alternativa credibile a Sinner e Alcaraz

dal nostro inviato a Barcellona

[2] L. Musetti b. [9] A. Fils 6-3 6-4

Troppo solido e aggressivo Fils. Musetti ancora non al 100% e contro un giocatore che esprime un tennis di questo livello un Lorenzo all’80% non è sufficiente. Arthur vince con merito e si candida come candidato credibile alla vittoria finale

Primo set – Musetti rema controcorrente

Match che si annuncia intrigante, con Fils e Musetti che qua a Barcellona hanno entrambi raggiunto le semifinali in passato (Musetti nel 2024, FIls nel 2025) e adesso cercano almeno di ripetersi. Match di non facile lettura, in quanto entrambi vengono da periodi di infortunio e sono alla ricerca della miglior condizione. Come dice Rublev sono due ottimi giocatori su terra battuta e dipende da chi scenderà in campo più pronto.

Si parte con un Fils subito caldo al servizio che nei primi 10 servizi mette 8 prime e si mette in condizione di comandare. Per Musetti poche possibilità di opporsi.

Per Muso invece la vita non è così comoda durante i propri turni di servizio. FIls riesce a rispondere meglio e a cacciare indietro l’azzurro che fin dall’inizio è costretto a remare. La pressione si fa subito sentire, Lorenzo cerca di spingere ma nel quarto game va incontro a due doppi falli consecutivi e concede palla break. Muso però è bravo ad annullare con un dritto in contropiede e conferma poi il turno al servizio. MUS 2-2 FIL.

Fils decisamente notevole in questo avvio di match soprattutto dal lato del dritto. I primi 7 game vanno via seguendo i servizi, ma se fosse un match di boxe ai punti sarebbe decisamente in vantaggio FIls,

Altra situazione di difficoltà per Musetti che si trova a fronteggiare palla break e ancora una volta si salva grazie all’errore di fils che spara il dritto sul nastro. L’unico copione tattico che sembra funzionare per Musetti è lo slice sul rovescio di Fils, che li fa più fatica a tirare su la palla. Però Fils non molla la presa e si guadagna di nuovo un’opportunità di break: seconda di Musetti e fucilata di dritto in risposta di Fils. BREAK FILS. MUS 3-5 FIL.

Set che prende quindi la via d’oltralpe. FIls troppo in comando in questo parziale, risultato che non rispecchia la fatica con cui Musetti ha cercato di rimanere in partita. SET FILS. MUS 3-6 FIL.

Secondo set – Non basta la guerra di trincea a Musetti, Fils in semifinale

La situazione non è certo rosea per Lorenzo che però cerca con tutte le sue forze di rimanere in partita, accettando anche una partita di puro sacrificio.

Quinto gioco nel quale si va ai vantaggi sul servizio di Lorenzo, ed è pura sofferenza: si ha l’impressione che Fils possa sfondare da un momento all’altro ma la diga dell’italiano in qualche modo regge.

Lorenzo però non riesce ad andare oltre il rimanere in partita. Sui turni di servizio di FIls può solo sperare nell’errore del francese; l’italiano non riesce proprio a pungere e fin dalla risposta sono problemi per tenere la palla profonda. Fils è sempre quello che comanda e genera colpi più carichi di effetto e profondi. Per cui se il francese riesce a dominare lo scambio poi è naturale che sia lui ad andare maggiormente all’attacco. Situazioni che vengono puntualmente convertite in virtù della capacità di accelerare col dritto.

Nono game nel quale Fils torna a farsi minaccioso e sale a 0-30. Musetti riesce a contenere con il rovescio slide e approfitta di un errore del francese, ma alla fine Fils continua a spingere imperterrito e sale a palla break, che ha il sapore di match point. Si gioca sulla seconda di Lorenzo. Parte uno scambio di rovesci incrociati sul quale alla fine è Lorenzo ad arrivare scarico. BREAK FILS. MUS 4-5 FIL.

Match che finisce qua, per il francese è una formalità chiudere a zero il successivo game di servizio. MATCH FILS. MUS 4-6 FIL.

Partita nella quale Musetti ha pagato pesantemente il fatto di essere stato surclassato in termini di pesantezza e profondità di palla.

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Musetti, distribuzione della posizione dei punti di impatto dei colpi.

Naturale che partendo da un quadro di questo genere poi Fils sia riuscito a prendere le redini del gioco e a convertire agevolmente le situazioni di vantaggio che finiva col procurarsi.

Questo dominio del francese si vede anche da dove hanno giocato, ovvero quanto dentro o fuori dal campo hanno giocato Fils e Musetti.

Per Lorenzo quasi il 60% dei colpi sono stati giocato oltre i due metri dalla linea di fondo campo, spesso e volentieri più vicino ai teloni di fondo campo che alla linea di fondo.

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Musetti, distribuzione della posizione dei punti di impatto dei colpi.

Per il francese sarà semifinale con il vincente di Jodar e Norrie.