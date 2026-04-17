ATP Barcellona, Rublev: “Ora può succedere di tutto in questo torneo”

Al termine della bella vittoria con Machac all’ATP 500 di Barcellona, Rublev ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti a Barcellona.

DOMANDA: Andrey, come ti senti dopo questa vittoria?

RUBLEV: Una bellissima sensazione. È la prima volta che raggiungo la semifinale qui. Avevo già giocato questo torneo in passato, ma non ero mai andato oltre i quarti di finale. Quindi sì, è una grande sensazione essere in finale qui per la prima volta.

DOMANDA: Congratulazioni. Ora sei in semifinale/finale. Pensi di essere il favorito, o uno dei favoriti, per vincere il torneo?

RUBLEV: Penso che a questo punto del torneo possa succedere di tutto. Ci sono quattro giocatori arrivati in semifinale, ed è per questo che sono lì. Quindi, a questo livello, tutti possono vincere.

DOMANDA: Domani affronterai Medvedovic, il tuo prossimo avversario. Che cosa ti aspetti dalla partita?

RUBLEV: Mi aspetto una partita dura, perché lo conosco ed è un ragazzo davvero molto gentile. Però non ci siamo mai allenati insieme e non abbiamo mai giocato l’uno contro l’altro. So che colpisce la palla molto forte e che cerca sempre il colpo, quindi per me sarà molto interessante. Sarà una bella sfida.

Penso che arrivi dalle qualificazioni, quindi probabilmente sta vivendo la settimana della sua vita. Non ha nulla da perdere, quindi sarà un buon test per me per vedere come riuscirò a gestire questo tipo di situazione.

DOMANDA UBITENNIS: Prima di tutto congratulazioni per la vittoria. Vorrei chiederti, in termini di solidità mentale e qualità dei colpi, se questa è la miglior partita che hai giocato nel 2026. E inoltre, chi è il favorito secondo te tra Musetti e Fils che stanno giocando in questo momento?

RUBLEV: Non è stata la mia miglior partita dell’anno, ma tra quelle che ho giocato a Barcellona sì, oggi è stata la migliore.

Rispetto a Musetti e FIls come faccio a risponderti? sarebbe come chiedere chi vince in un match fra Barcellona e Real Madrid. Potrebbero giocare 5 volte e sarebbero 5 partite diverse. Dipenderà dai dettagli e da chi sarà più pronto. Entrambi sono sembrati piuttosto sicuri nelle ultime partite e tutti e due sembrano anche fisicamente freschi. Sarà una battaglia dura. Giocano in modo simile — non esattamente uguale, ma entrambi amano giocare sulla terra battuta, danno bene rotazione alla palla e si muovono bene. Sarà una partita equilibrata, che si deciderà su pochi punti.

DOMANDA: Che cosa sai del tuo avversario, Medjedovic? Hai visto alcune sue partite?

RUBLEV: Lo conosco come persona ed è davvero una bravissima persona. Però non abbiamo mai giocato l’uno contro l’altro. Ovviamente ho visto alcune sue partite, soprattutto perché ha battuto ottimi giocatori, e anche in altre occasioni ha giocato partite molto combattute. Quindi sì, certo, ho visto alcune sue partite.