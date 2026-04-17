ATP Monaco di Baviera: Cerundolo rimontato, Zverev raggiunge Cobolli. Shelton gestisce Fonseca

Il tabellone del BMW Open by Bitpanda si è allineato alle semifinali. All’ATP 500 di Monaco di Baviera, dopo la netta vittoria di Flavio Cobolli in avvio di giornata, sono scesi in campo gli altri protagonisti del torneo: da Alexander Zverev a Ben Shelton, passando per Joao Fonseca e Francisco Cerundolo, per finire con un duello tutto mancino tra Denis Shapovalov e Alex Molcan. Di seguito, un riassunto delle loro partite.

[1] A. Zverev b. [5] F. Cerundolo 5-7 6-0 6-2

La rivalità con Francisco Cerundolo era iniziata male per Alexander Zverev, sempre sconfitto nelle prime tre sfide (tutte sul rosso) contro l’argentino. In rimonta, per 5-7 6-0 6-2 in due ore e un quarto di tennis, il tedesco ha ora ottenuto il quinto successo consecutivo contro il sudamericano, che solamente contro Karen Khachanov ha perso più confronti diretti (0-7 il record di Francisco con il russo). Il primo set è scappato via dalle mani del campione uscente. In vantaggio 4-1 con doppio break, Sascha ha subito il rientro di Cerundolo, vittorioso in sei dei successivi sette giochi.

Nelle due frazioni seguenti, però, Zverev è tornato a dominare la scena. Il numero 19 al mondo ha perso concretezza in battuta, ha sferrato 27 gratuiti in due parziali, mentre l’idolo di casa non gli ha più concesso nemmeno una palla break. Sono 40 gli errori del campione del 250 di Buenos Aires a fine partita (24 Zverev). Nonostante non sia riuscito a incidere in battuta nel set d’apertura, il terzo tennista in classifica nelle altre due frazioni ha corretto il tiro con il colpo di inizio gioco.

Il teutonico diventa quindi il primo tennista a raggiungere cinque semifinali in stagione (su sei eventi totali disputati). Cinque sono anche i penultimi atti strappati da Sascha in questo torneo. Nell’82esimo quarto di finale ATP, il 27esimo sul rosso, Zverev sfiderà ora Flavio Cobolli, battuto in entrambi i precedenti.

[2] B. Shelton b. J. Fonseca 6-3 3-6 6-3

Non è bastata la qualità tennistica di Joao Fonseca. Il primo scontro diretto tra il teenager brasiliano e Ben Shelton si è concluso con una vittoria statunitense. Per 6-3 3-6 6-3, in poco meno di due ore di tennis, il finalista uscente ha avuto ragione del sudamericano, reduce dai quarti a Montecarlo. Il match si è giocato prevalentemente sui turni di battuta. Infatti, a entrambi è bastato un solo break per accaparrarsi i rispettivi parziali.

Il numero 6 al mondo, però, ha ottenuto più dividendi dalla prima di servizio – ha vinto l’84% dei punti con questa in campo, contro il 70% di Fonseca. A fine match, poi, anche il suo differenziale tra vincenti/gratuiti è migliore di quello del brasiliano (-2 contro -8). Sesta sconfitta per l’attuale 35esimo tennista in classifica in sette sfide disputate contro top 10. Quantomeno, grazie a questo risultato il brasiliano avanza sino alla 31esima posizione mondiale, valida per una testa di serie nei 1000 a due settimane e negli Slam. Il campione del torneo di Dallas, invece, ritrova il successo contro un teenager dopo quattro sconfitte filate. Si qualifica così per la sua 14esima semifinale ATP, la terza sul rosso, dove affronterà Alex Molcan.

[Q] A. Molcan b. D. Shapovalov 6-4 6-4

Niente da fare per Denis Shapovalov, che manca di nuovo l’opportunità per vincere tre partite di fila sul rosso (l’ultima volta a Roma 2022). Il canadese, numero 39 al mondo, si è dovuto arrendere ad Alex Molcan, mancino come lui. Con il punteggio di 6-4 6-4, in poco più di un’ora e un quarto di gioco, il qualificato slovacco ha regolato per la prima volta il numero 39 al mondo, che aveva vinto l’unico precedente. Il nordamericano ha sferrato ben 35 gratuiti complessivi – Molcan 9 – e non è riuscito a leggere la seconda di servizio dell’avversario, che ha portato a casa il 79% di punti con la battuta di scorta (Shapo il 41%).

Grazie ai successi su Alexander Bublik e ora sul nordamericano, per la seconda volta in carriera lo slovacco batte nello stesso torneo due top 40 del ranking mondiale. Diventa poi il semifinalista con la classifica più bassa a Monaco di Baviera dal 2015, quando ci riuscì Jurgen Melzer da numero 186. E si riavvicina anche alla top 100 (è 107 virtuale), lui che a maggio 2022 toccò la 38esima posizione in graduatoria. Molcan stacca quindi il pass per la sua sesta semifinale ATP – tutte sul rosso -, la prima da Banja Luka 2023.