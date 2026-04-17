Roland Garros, Mauresmo rifiuta il 1 Point Slam: “Non si allinea con la nostra immagine”

Amèlie Mauresmo, direttrice del Roland Garros, non si è mostrata aperta verso la possibile introduzione del 1 Point Slam al Roland Garros. Nella giornata di giovedì 16 aprile, infatti, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Major parigino, di cui vi abbiamo già riportato i punti principali. Un aspetto interessante da considerare è la posizione della n. 1 del French Open rispetto all’innovazione apportata ad inizio stagione dall’Australian Open e che ha riscosso particolare successo.

Roland Garros, Mauresmo ‘boccia’ il 1 Point Slam: “Radicati nelle nostre tradizioni”

In tal senso avevamo già espresso la nostra opinione in merito, ma Amèlie Mauresmo ci ha tenuto a sottolineare come il 1 Point Slam venga considerato lontano dall’immagine che il Roland Garros rappresenta: “Innanzitutto credo che il nostro DNA, le nostre ambizioni, non consistano necessariamente nel seguire ciò che fanno gli altri. E non si tratta nemmeno di inseguire la fama a tutti i costi. Per noi l’autenticità è più importante, siamo radicati nelle nostre tradizioni e guardiamo decisamente anche al futuro, alla modernità, all’innovazione in altri ambiti. Questa iniziativa non è qualcosa che, per noi, si allinea con l’immagine del Roland Garros“.