Roland Garros 2026: tutte le novità da sapere sul secondo Slam stagionale

Nella mattinata di giovedì 16 aprile si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Roland Garros 2026. Amelie Mauresmo, direttrice del torneo, e Gilles Moretton, Presidente della Federtennis francese, hanno esposto le novità riguardanti la 125esima edizione dello Slam transalpino. Dopo la pubblicazione dell’entry list – che vedrà nove italiani al via nei tabelloni principali – e la conferma della presenza dei giudici di linea, sono state trattate molte tematiche in conferenza stampa. Di seguito, vi raccontiamo le novità presenti nella prossima edizione del Roland Garros, che proporrà 24 eventi con 899 match complessivi.

Montepremi e Opening Week

Il montepremi totale per questa edizione dello Slam parigino sarà pari a 61,723 milioni di euro, con un aumento del 9,53% rispetto al 2025. Nello specifico, il montepremi totale per le qualificazioni è stato aumentato del 12,9%, contro il +10,1% dei tabelloni principali. Si registra poi anche un incremento dei premi per tutte le competizioni di doppio (+3,9%) e per quelle del tennis in carrozzina (+14,55%).

Sull’onda di quanto fatto dai due Major extraeuropei (Australian Open e US Open), il Roland Garros ha organizzato molte attività nell’Opening Week (18-22 maggio), dedicata alle qualificazioni. “L’obiettivo iniziale era quello di organizzare un evento di tre settimane, e lo abbiamo pienamente raggiunto”, ha dichiarato Mauresmo. “Ma volevamo spingerci oltre durante questa settimana, che ha un potenziale incredibile. L’atmosfera è più aperta, più accessibile. L’obiettivo per il 2026 è di accogliere 20.000 persone al giorno”, ha raccontato la direttrice del torneo, che ha fatto presente che sono già stati venduti 80mila biglietti per la settimana d’apertura, nella quale i match più importanti verranno ospitati sul Suzanne Lenglen – secondo campo per importanza dell’impianto – e gli allenamenti delle star mondiali saranno visibili dai tifosi anche sul Philippe Chatrier.

In questi giorni gli spettatori potranno anche assistere ad alcune interviste ai giocatori. Inoltre, saranno previsti numerosi stand con tatuatori, cabine fotografiche, giocolieri, band musicali, murales a tema ecologico, pareti da colorare, laboratori di creazione di gioielli con perline e molto altro ancora.

Monfils, Garcia, Wawrinka e Gibson: tutti i tributi in programma

Il Roland Garros 2026 sarà anche un’edizione dedicata ad alcune cerimonie organizzate per celebrare stelle di questo sport. Giovedì 21 maggio, alle 19:30 sul Philippe Chatrier, andrà in scena una serata di beneficenza per il 20esimo e ultimo Slam parigino di Gael Monfils, leggenda francese ex numero 7 al mondo che si ritirerà alla fine di quest’anno. All’evento, chiamato “Gael e Amici”, parteciperà un comico, delle band musicali e anche Jo-Wilfried Tsonga e Richard Gasquet, amici e connazionali di Monfils, semifinalista del torneo nel 2008. Ovviamente, non mancherà il tennis.

“Sarà uno spettacolo”, ha commentato Mauresmo. “Ogni volta che Gael scende in campo, soprattutto al Roland Garros, succede qualcosa. C’è energia, emozione, un vero fermento. Questa serata sarà importante per celebrarlo. La sua ultima partita qui sarà soprattutto una questione di emozioni. È amato da tutto il mondo. Ovviamente, nel giorno della sua ultima partita gli renderemo un omaggio più tradizionale, di quelli che riserviamo ai nostri campioni. Faremo lo stesso per Caroline Garcia e Stan [Wawrinka]”, ha continuato la direttrice del torneo. “È uno dei migliori giocatori sul piano fisico. Gli dobbiamo questo tributo”, ha aggiunto Moretton.

Martedì 26 maggio ci sarà poi una celebrazione dedicata al 70esimo anniversario della vittoria parigina di Althea Gibson, prima donna nera a vincere uno Slam in singolare. Giovedì 4 giugno, invece, sul Philippe Chatrier ci sarà un tributo per Caroline Garcia, ex numero 4 al mondo ritiratasi nel 2025. Infine, per quanto riguarda Stan Wawrinka, campione del torneo nel 2015, gli organizzatori del torneo lo omaggeranno a Porte d’Auteuil dopo la sua ultima partita.

Fan zone in Place de la Concorde e nuove aperture tecnologiche

Come organizzato anche nel 2025, da mercoledì 3 a domenica 7 giugno in Place de la Concorde sarà allestita una fan zone gratuita con tanto di spazi (6000 metri quadrati) dedicati al relax, con foodtruck, musica, bar e anche un negozio con il merchandise del torneo. Inoltre, verrà allestito un maxischermo che proietterà i match del Philippe Chatrier dai quarti di finale in poi. Aumentata anche la capienza della zona, che potrà ospitare fino a 3800 persone, ovvero 1000 in più rispetto al 2025.

“Chi non potrà essere presente allo stadio potrà comunque vivere l’esperienza del Roland Garros”, ha spiegato Mauresmo. “Quest’anno la Tribune Concorde sarà più grande, ma sempre completamente gratuita, e siamo lieti di poter portare l’atmosfera del Roland Garros in una location prestigiosa come Place de la Concorde”, nella quale tutti i vincitori delle varie competizioni si recheranno per mostrare al pubblico il loro trofeo di primi classificati.

Infine, per la prima volta in uno Slam si potranno utilizzare dispositivi per la raccolta di dati biometrici (come il Whoop). Un programma fornirà ai tennisti preziose informazioni sulle loro prestazioni fisiche e sul recupero durante il torneo. Questa sperimentazione verrà implementata anche a Wimbledon e allo US Open.