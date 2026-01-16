1 Point Slam, esperimento riuscito: ma ora lo rivedremo anche negli altri Major?

L’Australian Open 2026, almeno a livello di tabelloni principali, non ha ancora preso il via, ma siamo certi che, se al termine del primo Slam dell’anno dovessimo chiedere agli appassionati di tennis qual è stato il personaggio più sorprendente passato dalle parti di Melbourne, la maggior parte risponderebbe Jordan Smith. Sì, perché vuoi o non vuoi il ‘dilettante’ australiano, che comunque era tutt’altro che uno sprovveduto, è entrato nel cuore di molti con la ‘scalata verso il milione’ (per citare un noto programma televisivo) nel 1 Point Slam. Vuoi per il fatto che tra le vittime illustri del suo cammino c’è stato anche Jannik Sinner, vuoi per la partenza dal torneo statale in New South Wales o vuoi per il coraggio con cui ha comunque affrontato tutte le sfide, rischiando anche di portarsi a casa un’auto.

Alla fine, però, tutti si ricorderanno di Jordan Smith, sia tra gli appassionati di tennis che tra i tennisti di oggi e di ieri. Chiedere a Carlos Alcaraz, che ha pubblicato un post con nome e cognome dell’eroe del giorno a pochi minuti dalla vittoria del 1 Point Slam, o a Roger Federer, che gli ha chiesto una foto ricordo. Al di là dell’iconicità del momento e dell’apoteosi dell’australiano, che tra l’altro come prevedibile è stato inevitabilmente intercettato da un’enorme quantità di emittenti e giornalisti, è giunto il momento di fare un’analisi approfondita di questo evento. Che un merito lo ha avuto: quello di far parlare di sé.

1 Point Slam, il grande merito di aver attirato l’attenzione

Partiamo proprio da questo. Il 1 Point Slam ha avuto un merito grandissimo, quello di essere stato un evento che ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di tennis – o comunque della stragrande maggioranza. Da una parte c’erano quelli che, scevri da ogni pregiudizio, si sono seduti comodamente e hanno deciso di godersi lo spettacolo. Dall’altra, invece, coloro i quali hanno pensato che si trattasse di una ‘esibizione senza senso’ e che hanno comunque voluto constatare con i propri occhi se avessero ragione o meno.

Risultato? L’idea degli organizzatori dell’Australian Open, in sostanza, l’hanno vista tutti. Qualcuno avrà cambiato idea, in negativo o in positivo, qualcun altro sarà rimasto piacevolmente colpito, ma alla fine dei conti – a livello di ascolti – è stato un successo. Certo, qualcuno dirà che anche la ‘Battaglia dei Sessi’ tra Nick Kyrgios ed Aryna Sabalenka ha fatto parlare di sé e questo elemento non può essere sempre sinonimo di qualità del prodotto, ma sicuramente è un buon indicatore.

Veniamo, dunque, all’analisi qualitativa del prodotto 1 Point Slam. Si può non essere d’accordo sul fatto che un torneo dettato da tanta casualità metta in palio, come premio finale, 1 milione di dollari australiani (che comunque equivalgono a 570 mila euro). E anche lì, in ogni caso, probabilmente potremmo discuterne. Si può non essere d’accordo sulla partecipazione di determinati elementi, che tuttavia in un modo o nell’altro garantiscono quella dose di spettacolo in più rispetto a quella che ci sarebbe con la presenza dei soli tennisti. Però è complicato dire che l’evento in questione non sia stato un esperimento riuscito da parte di chi lo ha organizzato. E i motivi sono molteplici.

Tutti i lati positivi del 1 Point Slam

Innanzitutto è stato accolto positivamente dal pubblico e, soprattutto, dagli stessi tennisti. Numerosi sono stati i commenti via social di esponenti dei circuiti ATP e WTA, che hanno esaltato il format e magari hanno anche ‘rosicato’ per non essere presenti. Taylor Fritz ed Alex de Minaur sono solamente alcuni degli esempi in tal senso, mentre Iga Swiatek, che ha comunque partecipato, si è mostrata molto entusiasta.

Non solo, perché ha valorizzato quello che potremmo definire il ‘prodotto locale’. La vittoria di Jordan Smith ha chiaramente portato questo concetto all’ennesima potenza, ma la presenza degli 8 dilettanti – vincitori dei tornei statali – è stata una perfetta promozione del tennis australiano a tutti i livelli. Ha spinto gli amatori a buttarsi per provare a prendere parte al torneo finale del 1 Point Slam e di questo ne ha risentito tutto il sistema. E per questo c’è da complimentarsi con gli organizzatori, che hanno messo in piedi una serie di tornei di qualificazione, paragonabili almeno a livello concettuale alle ‘pre-quali’ degli Internazionali BNL d’Italia di Roma, consentendo di nobilitare l’intera struttura del tennis aussie.

Ultimo, ma non per importanza, ha permesso di raccontare delle storie, che per chi fa il nostro mestiere è l’aspetto più bello in assoluto. Ci ha consentito di conoscere più da vicino Jordan Smith, ci ha dato l’occasione per approfondire la carriera e il percorso di una ragazza come Joanna Garland – n° 117 del ranking WTA e rappresentante di Taiwan – e ci ha fornito l’opportunità di soffermarci su alcune personalità del mondo del tennis che magari non siamo abituati ad esaltare tutti i giorni. Perché ormai fanno troppo più appeal Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per pensare di dedicare un intero approfondimento su Donna Vekic o Pedro Martinez.

Quale futuro per il 1 Point Slam?

La domanda sorge quindi spontanea. Posto che, per chi scrive, nel complesso il 1 Point Slam è stato un esperimento riuscito e un successo, lo rivedremo anche nel resto dei Major, magari nei prossimi anni? Senza ombra di dubbio qualche accorgimento andrà trovato. Ad esempio si potrebbe decidere di far partire tutti dallo stesso punto del tabellone, senza teste di serie, anche perché i dilettanti comunque venivano da un torneo statale nei mesi precedenti, quindi un loro processo di selezione lo avevano già fatto. Si potrebbe ridurre il numero di partecipanti magari inserendo, al posto di chi non ha probabilmente mai preso in mano una racchetta, una serie di ‘freestyler’ del tennis, che possano comunque garantire spettacolo in campo e non per i siparietti che lasciano il tempo che trovano.

Il ‘caso’ US Open

C’è poi da tenere in considerazione che, un torneo come lo US Open, che solo dal 2025 ha introdotto il nuovo doppio misto, pur avversato da molti giocatori, difficilmente potrebbe accogliere di buon grado e inserire nel proprio programma un evento che nasce – almeno come idea – da un altro Slam. Perché vorrebbe dire ammettere di aver fallito e sappiamo quanto sia difficile, al giorno d’oggi e in questo mondo, fare un passo così grande.

Ma è anche vero che, almeno da quanto si è visto, i giocatori si sono divertiti maggiormente al 1 Point Slam, e una decisione di non partecipare, da parte di una grande fetta dei big, al torneo di Flushing Meadows potrebbe spingere gli organizzatori a cambiare rotta. Gli altri Major, invece, sapendo che il prodotto in questione è perfettibile, senza uno sforzo immane potrebbero renderlo più appetibile cambiando qualcosa qua e là. In ogni caso, il consiglio che ci sentiamo di dare è quello di uniformarsi, con qualche accorgimento, qualche miglioria e facendo passare il tempo necessario, all’Happy Slam. Che ha sempre dovuto rincorrere e forse ora fa da capofila.