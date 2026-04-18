ATP Barcellona, doppio: Herbert/Vavassori in finale, sfida ai favoriti Glasspool/Cash

Grande protagonista anche il doppio all’ATP 500 di Barcellona, dove Andrea Vavassori e Pierre-Hugues Herbert hanno conquistato l’accesso alla finale al termine di due set in rimonta. La coppia italo-francese si giocherà il titolo contro i britannici Lloyd Glasspool e Julian Cash, numeri 1 del seeding. Sullo sfondo, il torneo catalano si prepara anche a una finale di singolare di grande livello tra Andrey Rublev e Arthur Fils.

P.H. Herbert/A. Vavassori b. R. Arneodo/M. Polmans 6-4 6-4

Primo set: da 0-3 alla rimonta decisiva di HER/VAV

Partenza difficile per Pierre-Hugues Herbert e Andrea Vavassori, che cedono subito il servizio nel game d’apertura. Nel secondo gioco sono Romain Arneodo e Marc Polmans a rendersi pericolosi: si procurano tre palle break e le sfruttano, salendo rapidamente 3-0.

Herbert e Vavassori riescono a sbloccarsi e restano in scia, poi nel settimo game cambiano l’inerzia del parziale con un controbreak perfetto, strappando il servizio a zero agli avversari e tornando così in parità sul 4-4. Nel nono gioco arriva un altro break a favore della coppia italo-francese, che mette la testa avanti, prima di chiudere il set nel game successivo con un turno di battuta impeccabile, senza concedere nemmeno un 15.

Dal 3-0 iniziale al 6-4 finale: Herbert e Vavassori si prendono il primo set in 35 minuti.

Secondo set: copione simile, Herbert/Vavassori ancora più cinici

Il secondo parziale ricalca in gran parte l’andamento del primo. Pierre-Hugues Herbert e Andrea Vavassori partono bene, ma nel quarto gioco cedono il servizio alla quarta palla break concessa, permettendo a Romain Arneodo e Marc Polmans di allungare sul 3-1.

La reazione è immediata: Herbert e Vavassori restituiscono subito il break e ristabiliscono l’equilibrio, mantenendo poi grande solidità nei propri turni di battuta. Come nel primo set, il momento decisivo arriva nel nono game, quando la coppia italo-francese strappa ancora il servizio agli avversari, concretizzando la seconda palla break per il 5-4.

Chiamati a servire per il match, Herbert e Vavassori non tremano: turno perfetto, senza concedere punti, e chiusura 6-4 in quaranta minuti. Un successo costruito con pazienza e lucidità, replicando lo stesso schema vincente del primo parziale.