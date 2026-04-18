ATP Barcelona: Fils mette fine alla favola di Jodar, vola in finale

R. Jodar b. [9] A. Fils 3-6 6-3 6-2

Dopo il match con Musetti avevamo scritto che Fils è un candidato credibile ad essere uno dei protagonisti della stagione in terra battuta. Oggi però non ha avuto vita facile contro un Jodar che potrà solo migliorare e che ha impressionato. Chiaramente il livello dell’avversario era superiore rispetto a Munar, Carabelli e Norrie. Tuttavia Rafa ha dimostrato che può sicuramente starci nell’elite del tennis.

Primo set – Fils non sfrutta le sue occasioni, Jodar sì.

Si comincia con Jodar che vince il sorteggio e sceglie di servire. Bel segnale lanciato dal ragazzo che nei due match precedenti con Carabelli e Norrie aveva cominciato cedendo il suo primo game al servizio. JOD 1-0 FIL

Bisogna arrivare al settimo gioco per vedere le prime palle break e qua Jodar da un saggio della sua tenuta mentale. il messaggio che lancia a Fils è praticamente il seguente: “se vuoi il break te lo devi prendere, io non te lo regalo”. da 0-40 sotto Jodar scava e riesce ad uscire dalla buca da cui si era cacciato. Nel game saranno 4 palle break annullate da Rafa, con Fils che non ha in questo frangente la precisione per chiudere: alcuni errori in spinta condannano il francese a rimanere sull’uscio, senza sfondare. Il ragazzo di Madrid conclude questo game fiume con uno schizzo d’autore, gran dritto incrociato in corsa su cui Fils non riesce ad arrivare. JOD 4-3 FIL.

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Performance sintetica set 1

Match che sale di livello, Fils cresce e Jodar gli sta dietro per non perdere il treno. Entrambi stanno esprimendo un tennis di alta qualità degno sicuramente di un livello da top ten. In questo caso la classifica è sicuramente bugiarda e non riflette i valori in campo.

Botta psicologica per il francese che nonostante lo sforzo prodotto si ritrova con un pugno di mosche in mano. Come se non bastasse lo scampato pericolo galvanizza Jodar che come solito in risposta non si fa pregare. Due errori in fotocopia concedono lo 0-30 a Jodar, con il francese che va fuori giri nel cercare un angolo stretto con il dritto incrociato. Game orribile del francese che mette poche prime e che alla fine commette 4 errori non forzati, tre di dritto e uno di rovescio. BREAK JODAR. JOD 5-3 FIL.

Brutto colpo per il francese che prova ad organizzare una reazione, mettendo a referto altre due palle break non trasformate, ma alla fine concede il primo parziale all’iberico. SET JODAR. JOD 6-3 FIL

Secondo set – Fils regge e ribalta l’inerzia

Fils accusa il colpo, non è la versione pulita e impeccabile del quarto di finale con Musetti. Qualche errore irrompe nel gioco del francese che nel terzo game si trova quasi con le spalle al muro. Jodar ha due palle per andare avanti di un set e di un break. Si tratta di un treno fantastico per lo spagnolo, ma Fils mette due servizi vincenti e si salva. Snodo del match fondamentale. JOD 1-2 FIL.

Lo scampato pericolo è un balsamo per il francese che ritrova poco a poco il suo tennis che torna a giocare in modo più comodo i propri game di servizi. Si arriva così all’ottavo game con Jodar al servizio, con lo spagnolo che concede palla break, la prima del set. Qua Fils è bravo a far partire lo scambio e giocare solido, lasciando l’onere a Jodar di fare il punto. Lo spagnolo non si tira indietro come al solito ma stavolta spara malamente un dritto fuori equilibrio. BREAK FILS. JOD 3-5 FIL.

Adesso è il francese ad avere l’opportunità di chiudere ma Jodar non ci sta: prima annulla un set point e poi si procura due occasioni per rimettere il set in equilibrio. In entrambi i casi però Fils è bravissimo a prendere l’iniziativa, pur non potendo contare sulla prima di servizio. Il francese scarica due dritti vincenti giocati in modo intelligente e con discreto margine. Jodar non più nulla e al termine di uno scambio duro deve cedere le armi. SET FILS. JOD 3-6 FIL.

Terzo set – Jodar deve arrendersi

FIls adesso sembra giocare con meno pressione rispetto a inizio partita e riesce a comandare maggiormente gli scambi. Jodar lotta, ma il francese appare più solido

Terzo game nel quale Fils sale 0-40 e Jodar cerca di salvarsi come in altre occasioni. Due servizi vincenti e una prima in campo sulla quale però ha troppa fretta e la palla gli scappa in lunghezza. Break per Fils che conferma nel game successivo. Da metà secondo set parziale taglia gambe di 6 giochi a 1 per il francese, Jodar ha calato decisamente il livello rispetto alla prima frazione. JOD 1-3 FIL.

Lo spagnolo però dimostra di esserci mentalmente. Riesce a mettere un freno alla slavina e rimane in scia, con il pubblico che decisamente prova a fare la sua parte. E Jodar risponde, un errore di Fils e due belle risposte per andare a palla break, ma Fils non ci sta, servizio e dritto per sventare la minaccia. JOD 2-4 FIL.

Si tratta perà dell’ultima fiammata per Jodar: lo spagnolo cerca di andare a prendersi i punti ma ancora i colpi gli scappano a volte e Fils adesso è tremendo sia in difesa che in attacco. Il francese sta esprimendo lo stesso livello che ha messo in mostra contro Musetti in quarti di finale. Altre tre palle break per il francese, opportunità che piovono a grappoli e anche stavolta Jodar non riesce ad opporsi fino in fondo: sulla terza opportunità il rovescio lungolinea scappa a Rafa. BREAK FILS. JOD 2-5 FIL.

Match che non ha altro da dire, Fils va a servire per il match e nonostante Jodar non dia segni di remissività il francese va a prendersi il match con autorità. JOD 2-6 FIL.