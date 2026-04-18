Italiani in campo sabato 18 aprile: Cobolli sogna il 1° colpaccio contro Zverev. Vavassori per la finale di doppio a Barcellona

Il circuito tennistico bussa alle porte del Dirty Double, che prenderà il via la prossima settimana col Masters 1000 di Madrid. Ma prima di atterrare nella penisola iberica, ci sono ancora da assegnare diversi premi nel weekend precedente al MMO ’26. Nella giornata di sabato 18 aprile, saranno due gli azzurri impegnati in campo: Flavio Cobolli e Andrea Vavassori.

ATP Monaco: Cobolli all’esame Zverev

L’arrivo della primavera ha depistato gli atleti presenti al BMW Open by Bitpanda, ritrovatisi a convivere col freddo clima di Monaco di Baviera durante la settimana del torneo. Fonseca ha addirittura rivelato – in conferenza stampa – di avere le mani congelate durante le pause. Ma fortunatamente, nel weekend, le temperature si sono impennate eccome, col sole tornato predominante sul cielo della Germania del Sud. E proprio in casa sua, Sascha Zverev, disputerà la quinta semifinale del 2026. Questa volta, a differenza delle altre, non troverà colui che è diventato il suo peggior incubo, Jannik Sinner, bensì un connazionale del numero uno del mondo: Flavio Cobolli.

Il bilancio contro i tennisti italiani, per Sascha, è sino ad ora positivo: 33 vittorie e 18 sconfitte. La metà esatta di quest’ultime derivano dai testa a testa con l’alieno di San Candido. Per il resto, parecchi successi accumulati ai danni di Fognini (agli albori della carriera del tedesco), Berrettini, Sonego, Musetti, e dulcis in fundo, Flavio Cobolli. Due sfide e due vittorie in favore di Zverev, che ai quarti si è imposto di forza, in rimonta, su un osticissimo Cerundolo. Sulla terra rossa germanica, Cobolli si è spinto sino in semifinale senza lasciare nemmeno un set per strada, facendolo con prestazioni altisonanti e convincenti. Suo malgrado, i precedenti col numero uno del seeding non gli sorridono, ma è passato quasi un anno dall’ultimo scontro – avvenuto sull’erba di Halle -, e l’azzurro è ben più strutturato adesso.

I book vedono il padrone di casa come strafavorito, e le quote non mentono: la vittoria di Sascha è proposta soltanto a 1.17 su bet365, mentre il passaggio turno di Flavio paga 5 volte la posta. Certo, il fattore casa incide parecchio. Ma la terra rossa, seppur sia la superficie preferita di Zverev, è la più indicata per mischiare le carte. E un decatleta come l’azzurro, cresciuto a dismisura anche nella qualità dei colpi, può infastidire il gigante teutonico.

ATP Barcellona: Vavassori a un passo dalla finale di doppio

L’eccellente doppista italiano, in realtà, è già in Spagna, e nel pomeriggio, disputerà la semifinale del ‘500 di Barcellona assieme a Pierre-Hugues Herbert, compagno per così dire “provvisorio”, in attesa del rientro di Simone Bolelli, che soltanto poche settimane fa ha subito un grave lutto in famiglia, perdendo il padre Daniele.

L’esperienza con Herbert, durante il Barcelona Open Banc Sabadell, sta dando i suoi frutti. E dopo l’upset ai danni di Arevalo/Pavic, la coppia italo-francese ha agevolmente messo k.o il duo casalingo Rincon/Roca Batalla, conquistando un posto in semifinale. Vavassori e il compagno transalpino affronteranno Arneodo e Polmans nel terzo match programmato sulla Pista Rafa Nadal, previsto per le 17:10 circa. Le quote prevedono una vittoria azzurra sui Lucky Loser del torneo, infatti, Bet365 propone a 1.44 il successo di Andrea e Pierre-Hugues, mentre il passaggio del turno degli avversari è pagato 2.63 volte dal medesimo bookmakers.

Italiani in campo sabato 18 aprile

ATP Monaco: Cobolli-Zverev, semifinale: ore 13:30, visibile in tv su Sky e in streaming su NOW e Tennis Tv.

ATP Barcellona: Vavassori/Herbert-Arneodo/Polmans, semifinale: ore 17:10 circa, visibile in tv su Sky e in streaming su NOW e Tennis Tv