ATP Barcellona, Rublev: “Ho provato a non regalare nulla. Per vincere doveva guadagnarsela”

Al termine della finale persa con Fils, Rublev si presenta in sala stampa, forte comunque del suo miglior risultato stagionale.

DOMANDA: Questa settimana hai giocato un ottimo tennis, cosa ti porti a casa?

RUBLEV: Il mio livello di tennis è stato buono ho giocato sempre meglio. Sono arrivato in finale e ho giocato meglio che negli altri match, ma lui ha giocato meglio di me, ha sicuramente meritato. So su cosa devo lavorare e continuerò per quella strada.

DOMANDA: Quando nel secondo set eri 5-3 sotto e 0-40 stavi pensando di fare qualcosa di diverso?

RUBLEV: No, ho solo pensato in continuare a combattere. Non volevo concedere punti facili, se dovevo perdere che fossi lui a giocare punti vincenti. Non stavo pensando al punteggio ma solo a fare del mio meglio. Ha giocato dei punti incredibili per arrivare a triplo match point, poi il match è girato e sono andato avanti. Ho quasi pensato che potevo vincere il set ma non è andata.

DOMANDA: Che esperienza porti a casa da questo match?

RUBLEV: Prima di tutto sono molto grato di essere arrivato per la prima volta in finale dove mi alleno di solito. Giocare qua in finale è un momento molto bello. Questo match mi ha insegnato parecchie cose su cui migliorare.

DOMANDA: Nel secondo set hai salvato 7 break point nel quarto gioco. Poi hai salvato 3 match point. Come hai fatto a rimanere calmo?

RUBLEV: Come dicevo prima, cerchiamo di giocare fino alla fine e basta. non diventare frustrato o provare imbarazzo per il punteggio. Come ho detto prima se doveva finire 6-2 6-3 così sia, ma se lo doveva guadagnare. Volevo evitare di sparacchiare senza senso. Mi son detto:”Cerca di finire il match come se fossimo in parità”. Con questa mentalità sono riuscita a salvare le palle break.

DOMANDA: Quali sono le tue aspettative per i prossimi tornei?

RUBLEV: Non ho aspettative, prima di tutto parlerò con il mio team per godermi la serata anche se il risultato non è stato positivo. Ho smesso di avere aspettative e di pormi obiettivi. Vivo alla giornata e questo è.

In conclusione un anedotto che dice qualcosa di Rublev: dopo la conferenza stampa, il russo è passato nella zona della piscina del Real Tenis Club Barcelona, dove avviene il tradizionale tuffo del vincitore. Mentre passava i presenti hanno tutti applaudito ma Andrey non ha realizzato subito che erano per lui, pensando fossero per il vincitore FIls che doveva arrivare. Rublev sempre umile e disponibile.