WTA Madrid, il tabellone: Paolini nel quarto di Sabalenka

Il Mutua Madrid Open è alle porte. Se nel maschile la stagione sul rosso è stata inaugurata dal torneo di Montecarlo, nel femminile il primo grande appuntamento su terra battuta è il 1000 combined di Madrid. Dal 19 aprile al 3 maggio le tenniste si daranno battaglia alla Caja Magica. Nel tabellone principale partiranno in 96, ma solo una giocatrice alzerà il trofeo e parte dei 8,235,540 dollari complessivi messi in palio dall’evento come montepremi.

Se da una parte c’è grande attesa per alcune wild card come Venus Williams e Paula Badosa – oltre che per Tyra Grant presente nelle qualificazioni -, dall’altra molti tifosi fremono per il ritorno in campo di Aryna Sabalenka, tre volte campionessa di questo torneo (2021, 2023 e 2025, è la più titolata a queste latitudini assieme a Petra Kvitova). Oltre alla numero 1, anche Elena Rybakina, che ha da poco conquistato la prima posizione della Race grazie al successo a Stoccarda, proverà a spingersi fino in fondo. Così come la campionessa del Roland Garros, e finalista uscente, Coco Gauff e la vincitrice dell’edizione 2024, Iga Swiatek, in crisi di risultati. Per i colori azzurri spiccano le presenze di Jasmine Paolini, ottava testa di serie, e di Elisabetta Cocciaretto.

WTA Madrid, gli ottavi di finale teorici

[1] A. Sabalenka vs [14] N. Osaka

[11] B. Bencic vs [8] J. Paolini

[4] I. Swiatek vs [15] I. Jovic

[8] M. Andreeva vs [7] E. Svitolina

[5] J. Pegula vs [10] V. Mboko

[13] L. Noskova vs [3] C. Gauff

[6] A. Anisimova vs [12] E. Alexandrova

[16] M. Keys vs [2] E. Rybakina

I primi turni delle italiane

[8] J. Paolini – bye, poi L. Siegemund o C. Begu

E. Cocciaretto – qualificata

Montepremi e punti

Vincitrice: €1.007.165 | 1.000 punti

Finalista: €535.585 | 650

Semifinaliste: €297.550 | 390

Quarti: €169.375 | 215

Ottavi: €92.470 | 120

Terzo turno: €54.110 | 65

Secondo turno: €31.585 | 35

Primo turno: €21.285 | 10