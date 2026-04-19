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WTA Madrid, il tabellone: Paolini nel quarto di Sabalenka

Anche Iga Swiatek nella parte alta con Paolini e Aryna Sabalenka. Jasmine esordirà al secondo turno contro Siegemund o Begu

Di Andrea Binotto
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Aryna Sabalenka - Madrid 2025 (foto X @ MutuaMadridOpen)

Il Mutua Madrid Open è alle porte. Se nel maschile la stagione sul rosso è stata inaugurata dal torneo di Montecarlo, nel femminile il primo grande appuntamento su terra battuta è il 1000 combined di Madrid. Dal 19 aprile al 3 maggio le tenniste si daranno battaglia alla Caja Magica. Nel tabellone principale partiranno in 96, ma solo una giocatrice alzerà il trofeo e parte dei 8,235,540 dollari complessivi messi in palio dall’evento come montepremi.

Sezioni
IL TABELLONE DEL WTA 1000 DI MADRIDWTA Madrid, gli ottavi di finale teoriciI primi turni delle italianeIL TABELLONE DEL WTA 1000 DI MADRIDMontepremi e punti

Se da una parte c’è grande attesa per alcune wild card come Venus Williams e Paula Badosa – oltre che per Tyra Grant presente nelle qualificazioni -, dall’altra molti tifosi fremono per il ritorno in campo di Aryna Sabalenka, tre volte campionessa di questo torneo (2021, 2023 e 2025, è la più titolata a queste latitudini assieme a Petra Kvitova). Oltre alla numero 1, anche Elena Rybakina, che ha da poco conquistato la prima posizione della Race grazie al successo a Stoccarda, proverà a spingersi fino in fondo. Così come la campionessa del Roland Garros, e finalista uscente, Coco Gauff e la vincitrice dell’edizione 2024, Iga Swiatek, in crisi di risultati. Per i colori azzurri spiccano le presenze di Jasmine Paolini, ottava testa di serie, e di Elisabetta Cocciaretto.

IL TABELLONE DEL WTA 1000 DI MADRID

WTA Madrid, gli ottavi di finale teorici

  • [1] A. Sabalenka vs [14] N. Osaka
  • [11] B. Bencic vs [8] J. Paolini
  • [4] I. Swiatek vs [15] I. Jovic
  • [8] M. Andreeva vs [7] E. Svitolina
  • [5] J. Pegula vs [10] V. Mboko
  • [13] L. Noskova vs [3] C. Gauff
  • [6] A. Anisimova vs [12] E. Alexandrova
  • [16] M. Keys vs [2] E. Rybakina

I primi turni delle italiane

[8] J. Paolini – bye, poi L. Siegemund o C. Begu
E. Cocciaretto – qualificata

IL TABELLONE DEL WTA 1000 DI MADRID

Montepremi e punti

Vincitrice: €1.007.165 | 1.000 punti
Finalista: €535.585 | 650
Semifinaliste: €297.550 | 390
Quarti: €169.375 | 215
Ottavi: €92.470 | 120
Terzo turno: €54.110 | 65
Secondo turno: €31.585 | 35
Primo turno: €21.285 | 10

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