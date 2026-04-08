ATP/WTA Madrid: wild card per Cinà, Monfils, Jodar, Landaluce, Badosa e Venus Williams

C’è un tocco di azzurro tra le wild card del Mutua Madrid Open, torneo 1000 combined che andrà in scena nella capitale spagnola – i match ufficiali alla Caja Magica, ma anche qualche allenamento al Santiago Bernabeu – dal 22 aprile al 3 maggio. Secondo AS sarebbe stata offerta una wild card a Federico Cinà. Il 19enne siciliano, attuale numero 206 del mondo, già nel 2025 prese parte al Masters iberico grazie a un invito degli organizzatori. All’esordio batté Coleman Wong e al secondo turno cedette in tre parziali a Sebastian Korda.

ATP Madrid: Cinà e Monfils tra le wild card

Oltre a Pallino, wild card anche per la leggenda transalpina Gael Monfils, all’ultima stagione della sua carriera. Gli altri inviti riguardano invece giocatori di casa. Due di questi rappresentano le speranze per il futuro. Rafael Jodar e Martin Landaluce, capaci di ottenere rispettivamente il titolo nel 250 di Marrakech e i quarti di finale a Miami nelle ultime settimane. Poi c’è il veterano Pablo Carreno Busta, da poco tornato in top 100. Infine, tra gli invitati figura anche la stellina francese Moise Kouamé, seppur per le qualificazioni.

WTA Madrid: Badosa e Venus Williams nel main draw, Grant nelle ‘quali’

I due inviti di maggior spessore, per quanto riguarda il tabellone principale femminile, stanno sotto i nomi della spagnola Paula Badosa (semifinalista nel 2021) e della 45enne statunitense Venus Williams (finalista nel 2010). Presenti nel main draw anche le americane Robin Montgomery e Ashlyn Krueger, l’australiana Ajla Tomljanovic, la colombiana Emiliana Arango, l’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva e la spagnola Carlota Martinez Cirez. Nel tabellone cadetto, invece, l’azzurra Tyra Grant è stata omaggiata di una wild card.