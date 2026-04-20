Ranking

Ranking ATP: Sinner allunga. A Madrid per incrementare

Aumentano a 390 i punti di distacco tra il numero 1 e Alcaraz che può vedere il distacco aumentare proprio a casa sua, proprio a Madrid. Eguagliato il best ranking per Cobolli

Di Carlo Galati
5 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Tennis, ATP Monte Carlo Rolex Masters 2026, Jannik Sinner (ITA), Friday, April 10, 2026. Photo Felice Calabro'

🎾 UBICONTEST 2026
Prova a vincere 2 biglietti per le Finals 2026
Gioca con i pronostici e il nuovo FantaTennis durante Madrid, Roma e Amburgo: in palio 2.550€ di premi, tra cui due biglietti per le ATP Finals 2026 con hotel. Iscriviti alla Lega Yokohama sull'app Ubitennis! Leggi il regolamento completo →
Concorso a premi "Ubicontest 2026" · 18 aprile – 23 maggio 2026 · Valore totale montepremi € 2.550

Nuova settimana, vecchio ranking ATP, o quasi. ATP conferma Jannik Sinner numero 1 del ranking per la 68esima settimana e racconta l’ennesima puntata di un viaggio che questa volta punta in direzione, Madrid, Spagna, casa di Carlos Alcaraz che in quella casa non abiterà. Perlomeno non nelle prossime due settimane. Il numero 1 al mondo ha 390 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz, che come scritto non dimorerà alla Caja Magica. Un’assenza che pesa, perché offre a Sinner la possibilità concreta di aumentare il margine senza pressione diretta.

Sezioni
La soglia delle 74 settimaneIl ranking ATP aggiornatoCobolli guida la crescita azzurra

Il contesto, però, resta matematicamente (e tennisticamente) interessante. Il 18 maggio Sinner perderà 650 punti legati alla finale raggiunta agli Internazionali d’Italia 2025, mentre Alcaraz, campione in carica al Foro, potrà al massimo difendere il suo attuale bottino di 12.960 punti. Madrid diventa così un passaggio chiave nella gestione del vantaggio, visto che nessuno dei due aveva punti da difendere e uno solo può guadagnarne. Per dirla alla Jannik, “let’s see what happens”.

La soglia delle 74 settimane

C’è poi un obiettivo più a lungo spettro, che va oltre la semplice classifica settimanale. Con la semifinale a Madrid, Sinner avrebbe la certezza matematica di restare numero 1 del ranking almeno fino alla finale del Roland Garros, arrivando a quota 74 settimane complessive in vetta. Un traguardo che significherebbe il sorpasso di Sinner su Stefan Edberg nella classifica all-time da quando il ranking è stato pubblicato per la prima volta (dal 1973).
In questo scenario, ogni partita pesa. Anche perché Alcaraz, fermato dal problema al polso dopo Barcellona, non potrà rispondere sul campo nell’immediato. Il gap di 390 punti, già oggi significativo, è quindi destinato a essere ridisegnato nelle prossime settimane, fosse anche per un solo turno vinto da Sinner.

Il ranking ATP aggiornato

Posizione Giocatore Nazionalità Punti Variazione 
Jannik Sinner Italia13350=
Carlos Alcaraz Spagna12960=
Alexander Zverev Germania 5255=
Novak Djokovic Serbia4710
Felix Auger-Aliassime Canada4100=
Ben Shelton USA4070=
Taylor Fritz USA3870+1
Alex De Minaur Australia3845-1
Lorenzo MusettiItalia3715=
10 Danil Medvedev Russia3560
11 Alexander
Bublik 		Kazakistan3445 
12 Andrey Rublev Russia2630+3
13 Flavio Cobolli Italia2600+3
14Jiri LeheckaCechia2540-1
15 Casper Ruud Norvegia2535-3
16 Karen KhachanovRussia2220-2 
17 Valentin VacherotMonaco2168=
18 Tommy PaulUSA2065=
19 Frances Tiafoe USA1965+1
20 Francisco CerundoloArgentina1920-1

Cobolli guida la crescita azzurra

Alle spalle del duello di vertice, l’Italia continua a muoversi con continuità. La settimana di Monaco ha premiato Flavio Cobolli, finalista nel torneo tedesco: nonostante la sconfitta contro Ben Shelton, il romano guadagna tre posizioni e torna al suo best ranking di n.13 del mondo.
Un risultato che certifica un dato importante: oggi l’Italia è l’unica nazione con tre giocatori tra i primi 15 del ranking ATP. Alle spalle di Sinner, Musetti e Cobolli, il movimento resta profondo con Luciano Darderi (n.22)Lorenzo Sonego (n.62)Mattia Bellucci (n.78) e Matteo Berrettini (n.92).

Posizione Giocatore Punti Variazione 
1Jannik Sinner 13350 +1 
Lorenzo Musetti 3715
13Flavio Cobolli 2600+3
22Luciano Darderi 1870 -1
62Lorenzo Sonego 850+4
78Mattia Bellucci734+1
92 Matteo Berrettini650-1
103Matteo Arnaldi621+2
112 Francesco Maestrelli 577+1 
130 Andrea Pellegrino 484 +1 
141 Stefano Travaglia 447-5
142Luca Nardi444-2
149Francesco Passaro431-2
188 Marco Cecchinato322-2
194Matteo Gigante303-2
205 Federico Cinà285-1
209 Lorenzo Giustino283-2
232 Gianluca Cadenasso  243
243Stefano Napolitano232=
251Raul Brancaccio217+1

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Tegola Draper, salta Madrid e Roma: “Il recupero procede bene, spero nel Roland Garros”
ATP
ATP Madrid: Cobolli punta ai quarti, Darderi “vede” i fratelli Cerundolo. Berrettini pesca male
Italiani
Djokovic, l’eternità in classifica: 860 settimane da top 5. Nessuno come lui
ATP
ATP Madrid, il percorso di Sinner: de Minaur o Rublev ai quarti. Shelton, Musetti o Fils in semifinale
Italiani