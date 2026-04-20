Ranking ATP: Sinner allunga. A Madrid per incrementare

Nuova settimana, vecchio ranking ATP, o quasi. ATP conferma Jannik Sinner numero 1 del ranking per la 68esima settimana e racconta l’ennesima puntata di un viaggio che questa volta punta in direzione, Madrid, Spagna, casa di Carlos Alcaraz che in quella casa non abiterà. Perlomeno non nelle prossime due settimane. Il numero 1 al mondo ha 390 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz, che come scritto non dimorerà alla Caja Magica. Un’assenza che pesa, perché offre a Sinner la possibilità concreta di aumentare il margine senza pressione diretta.
Il contesto, però, resta matematicamente (e tennisticamente) interessante. Il 18 maggio Sinner perderà 650 punti legati alla finale raggiunta agli Internazionali d’Italia 2025, mentre Alcaraz, campione in carica al Foro, potrà al massimo difendere il suo attuale bottino di 12.960 punti. Madrid diventa così un passaggio chiave nella gestione del vantaggio, visto che nessuno dei due aveva punti da difendere e uno solo può guadagnarne. Per dirla alla Jannik, “let’s see what happens”.
La soglia delle 74 settimane
C’è poi un obiettivo più a lungo spettro, che va oltre la semplice classifica settimanale. Con la semifinale a Madrid, Sinner avrebbe la certezza matematica di restare numero 1 del ranking almeno fino alla finale del Roland Garros, arrivando a quota 74 settimane complessive in vetta. Un traguardo che significherebbe il sorpasso di Sinner su Stefan Edberg nella classifica all-time da quando il ranking è stato pubblicato per la prima volta (dal 1973).
In questo scenario, ogni partita pesa. Anche perché Alcaraz, fermato dal problema al polso dopo Barcellona, non potrà rispondere sul campo nell’immediato. Il gap di 390 punti, già oggi significativo, è quindi destinato a essere ridisegnato nelle prossime settimane, fosse anche per un solo turno vinto da Sinner.
Il ranking ATP aggiornato
|Posizione
|Giocatore
|Nazionalità
|Punti
|Variazione
|1
|Jannik Sinner
|Italia
|13350
|=
|2
|Carlos Alcaraz
|Spagna
|12960
|=
|3
|Alexander Zverev
|Germania
|5255
|=
|4
|Novak Djokovic
|Serbia
|4710
|=
|5
|Felix Auger-Aliassime
|Canada
|4100
|=
|6
|Ben Shelton
|USA
|4070
|=
|7
|Taylor Fritz
|USA
|3870
|+1
|8
|Alex De Minaur
|Australia
|3845
|-1
|9
|Lorenzo Musetti
|Italia
|3715
|=
|10
|Danil Medvedev
|Russia
|3560
|=
|11
|Alexander
Bublik
|Kazakistan
|3445
|=
|12
|Andrey Rublev
|Russia
|2630
|+3
|13
|Flavio Cobolli
|Italia
|2600
|+3
|14
|Jiri Lehecka
|Cechia
|2540
|-1
|15
|Casper Ruud
|Norvegia
|2535
|-3
|16
|Karen Khachanov
|Russia
|2220
|-2
|17
|Valentin Vacherot
|Monaco
|2168
|=
|18
|Tommy Paul
|USA
|2065
|=
|19
|Frances Tiafoe
|USA
|1965
|+1
|20
|Francisco Cerundolo
|Argentina
|1920
|-1
Cobolli guida la crescita azzurra
Alle spalle del duello di vertice, l’Italia continua a muoversi con continuità. La settimana di Monaco ha premiato Flavio Cobolli, finalista nel torneo tedesco: nonostante la sconfitta contro Ben Shelton, il romano guadagna tre posizioni e torna al suo best ranking di n.13 del mondo.
Un risultato che certifica un dato importante: oggi l’Italia è l’unica nazione con tre giocatori tra i primi 15 del ranking ATP. Alle spalle di Sinner, Musetti e Cobolli, il movimento resta profondo con Luciano Darderi (n.22), Lorenzo Sonego (n.62), Mattia Bellucci (n.78) e Matteo Berrettini (n.92).
|Posizione
|Giocatore
|Punti
|Variazione
|1
|Jannik Sinner
|13350
|+1
|9
|Lorenzo Musetti
|3715
|=
|13
|Flavio Cobolli
|2600
|+3
|22
|Luciano Darderi
|1870
|-1
|62
|Lorenzo Sonego
|850
|+4
|78
|Mattia Bellucci
|734
|+1
|92
|Matteo Berrettini
|650
|-1
|103
|Matteo Arnaldi
|621
|+2
|112
|Francesco Maestrelli
|577
|+1
|130
|Andrea Pellegrino
|484
|+1
|141
|Stefano Travaglia
|447
|-5
|142
|Luca Nardi
|444
|-2
|149
|Francesco Passaro
|431
|-2
|188
|Marco Cecchinato
|322
|-2
|194
|Matteo Gigante
|303
|-2
|205
|Federico Cinà
|285
|-1
|209
|Lorenzo Giustino
|283
|-2
|232
|Gianluca Cadenasso
|243
|=
|243
|Stefano Napolitano
|232
|=
|251
|Raul Brancaccio
|217
|+1