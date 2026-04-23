ATP Madrid, Tsitsipas: “Avere poche vittorie alle spalle non aiuta. I miei post su X? Vi spiego”

Stefanos Tsitsipas è stato chiamato agli straordinari sullo Stadium 3 della Caja Magica. Il Lucky Loser Patrick Kypson l’ha tenuto in campo per tre lunghi set, innescando un’atmosfera davvero caliente all’interno dell’impianto spagnolo. Stef è riuscito ad imporsi, infine, in rimonta, guadagnando una sfida spicy con Sasha Bublik al secondo turno. Ecco cos’ha detto dopo il suo incontro:

D. Stefanos, era da un po’ che non vincevi, come ti senti?

Stefanos Tsitsipas: “Sì, all’inizio della partita ero un po’ nervoso. A volte il campo è davvero “rimbalzante” e imprevedibile. Quindi, ad essere sincero, non sapevo molto di lui, quindi ho iniziato la partita un po’ incerto su quale fosse il suo stile di gioco. Ovviamente, il mio allenatore cerca di guardare alcuni video e di raccogliere quanti più dati possibile per capire com’è il suo stile di gioco. Ma è molto diverso vederlo in TV o viverlo regolarmente nel circuito per cercare di capirne i pro e i contro. Quindi, sì, è sempre complicato quando mi capita di giocare contro avversari del genere perché non so davvero come costruiscono i loro punti”.

D. Le tue impressioni sulla partita? Hai detto che non lo conosci bene.

Stefanos Tsitsipas: “Beh, sa servire, questo te lo posso garantire. Sa servire davvero bene. Secondo me, oggi è stato il suo punto di forza principale. In certi momenti ha servito davvero alla grande. Non mi ha lasciato molto spazio per attaccare o per costruire i miei punti dalla risposta. E penso che abbia fatto un ottimo lavoro con il drop shot. Oggi è stato un maestro del drop shot. Sapeva quando usarlo e quando eseguirlo. L’ha usato piuttosto bene e in modo intelligente. Oltre a questo, mi sembra che sia creativo. È venuto a rete un paio di volte, ha giocato alcune volée, ha salvato alcuni break point che avevo, ha un buon tocco con le mani. Mi aspetto di vederlo in ascesa in futuro perché gioca bene”.

D. Quanto è stata dura questa serie di partite che hai affrontato? Quanto è stato difficile mantenere un atteggiamento positivo e continuare a crederci?

Stefanos Tsitsipas: “È estenuante. Mi sto impegnando tantissimo e sto cercando di migliorare in molti aspetti. La settimana scorsa a Monaco ho avuto un match point per battere l’avversario contro cui alla fine ho perso. Mi mancava letteralmente un punto per vincere quella partita. E ci siamo andati di nuovo vicino. Ho bisogno di un po’ più di fiducia nel mio gioco. Penso che le vittorie siano importanti E il motivo per cui le vittorie sono importanti è che iniziano a costruire la fiducia e la convinzione di poterlo ancora fare. Quando scendi in campo e sei un po’ a secco di vittorie, non hai molte vittorie alle spalle. Non aiuta. Sentirsi preparati e sentire di poter dare il massimo, fino in fondo“.

D. Come ti senti con i tifosi spagnoli?

Stefanos Tsitsipas: “Sento che mi amano, quindi ho ricevuto la mia buona dose di sostegno. Anche lui ha avuto dei sostenitori. Tutti hanno apprezzato la partita e sembravano godersi l’atmosfera folle che stavamo creando entrambi sul campo. La nostra prestazione è stata esaltante“.

Pietro Sanò, Ubitennis: Apprezzo molto i tuoi tweet su X. Dove trovi l’ispirazione per queste frasi?

Stefanos Tsitsipas: “Momenti quotidiani della mia vita. Battute divertenti tra persone e amici. A volte prima di andare a letto e addormentarmi. Momenti casuali della giornata”.

D. Cosa pensi del prossimo incontro con Sasha Bublik?

Stefanos Tsitsipas: “È migliorato molto nel suo gioco. È un avversario tosto. Spero solo di giocare un ottimo tennis e di dimostrare di che pasta sono fatto”.