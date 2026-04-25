ATP Madrid: chi è Elmer Moller, il prossimo avversario di Sinner

Un feeling speciale con il torneo di Madrid, l’amore per la Danimarca, ma anche un rovescio al fulmicotone che ha incassato gli elogi di Casper Ruud. Elmer Moller, il danese prossimo avversario di Jannik Sinner a Madrid, è un giocatore ancora poco noto ai massimi livelli ma è un personaggio interessante. Attuale numero 169 del mondo, ha un best ranking di n. 102 raggiunto nel 2025 e il Masters 1000 in corso di svolgimento nella capitale spagnola è il primo evento di questa stagione in cui è riuscito a vincere almeno due partite di fila a qualsiasi livello (nel circuito maggiore, la prima volta in carriera in assoluto). Ne ha vinte quattro, in realtà: due nel torneo di qualificazione – dove ha messo in fila il francese Gaston e lo spagnolo Llamas Ruiz – e due nel tabellone principale, in cui ha sconfitto prima il nostro Federico Cinà e poi, per ritiro, il canadese n.32 del seeding Gabriel Diallo, ritiratosi dopo aver perso il primo set 7-5. Proprio a Madrid, nel 2025, Moller fece il suo debutto a livello ATP: si qualificò e perse al primo turno contro Joao Fonseca.

Elmer Moller: età, caratteristiche e carriera

Nato il 9 luglio 2003 ad Aarhus, Moller ha avuto una carriera che fin qui si è svolta soprattutto a livello Challenger: ne ha vinti quattro, tutti sulla terra battuta, l’ultimo a Maia nel 2025. Quella rossa è sicuramente la superficie preferita di Elmer, che ha nel rovescio l’arma più efficace del suo bagaglio tecnico. Lo ha confermato Casper Ruud. “Ho visto un video con una compilation di rovesci di Elmer – disse il norvegese durante il Roland Garros 2025 -. E’ un colpo pazzesco. Magari il mio fosse così: sarei un giocatore migliore”. Con i suoi coach Frederik Nielsen e Jacob Holst, il 22enne sta lavorando per alzare anche il livello degli altri colpi: l’obiettivo dichiarato è quello di entrare nella top 100. Per ora, le cose migliori le ha fatte vedere in Coppa Davis. Giocando da numero due di Holger Rune, ha ottenuto diverse vittorie importanti difendendo i colori della sua Nazionale, ottenendo gli scalpi di giocatori come Bublik, Munar e Medjedovic.

Moller verso l’incrocio con Sinner a Madrid

Sinner, ovviamente, non ha mai affrontato Moller in carriera. “Sarà un match come tutti gli altri, non credo ci sia molta differenza. Non credo ci sia molto da spiegare di Sinner, non so cosa volete che io dica… però davvero per me sarà un match come un altro, andrò in campo cercando di dare il massimo e di provare a vincere”, ha detto il danese. Vedremo se in campo confermerà di non avere timori reverenziali. Intanto, da segnalare una curiosità: nei match a Madrid, Moller è sceso in campo con un borsone raffigurante il logo della volpe, il simbolo di Jannik. Forse era destino che affrontasse il numero uno del mondo proprio a Madrid.