ATP Madrid, Blockx: “Ho servito a 221 km/h, mi sono messo a ridere. È il mio record”

Da Madrid, il nostro inviato



Eravamo già riusciti ad intercettare Alexander Blockx all’inizio del torneo, dopo un’appariscente rimonta su Cristian Garin. Poi il belga – finalista delle ultime Next-Gen ATP Finals – ha deciso di fare fuori anche Brandon Nakashima. Completando l’opera con la vittoria ottenuta ai danni di Felix Auger-Aliassime. Avventura straordinaria, sin qui, per Alex, che nel pomeriggio brasiliano ha messo in bacheca il successo più importante della propria carriera.

Blockx: “Una delle mie migliori prestazioni su terra”

“Non mi aspettavo di vincere. Cerco semplicemente di dare il massimo per vincere gli incontri e i risultati arriveranno di conseguenza. È stata sicuramente una delle mie migliori prestazioni sulla terra battuta finora nella mia carriera. Battere il numero 5 del mondo non è cosa da poco in un torneo Masters. Sono contento della prestazione di oggi”.

Blockx: “Ho battuto il mio record al servizio, e ho preso in giro il mio allenatore”

“Mi sto divertendo. Inoltre, sorridevo perché ho battuto il mio record di velocità del servizio. Credo fosse di 221 km/h, dopo un ace. Un momento importante. Ho preso un po’ in giro il mio allenatore perché lui lo sa. Ne abbiamo parlato un po’. Ho tirato alcuni colpi in cui il sorriso mi è spuntato dal nulla. È semplicemente divertente farlo qui, contro un giocatore così forte e davanti a un pubblico così numeroso. È stato davvero divertente”.

Blockx: “Più si andrà avanti, più le partite saranno interessanti”

“Da quanto ne so, credo che questo sia il terzo campo più grande qui e l’atmosfera era incredibile. Lo stadio era pieno. La gente era rumorosa e faceva il tifo. È davvero bello da vedere. Penso che sui campi più grandi sarà ancora di più. Più si andrà avanti nel torneo, più le partite saranno interessanti e più gente le guarderà. Sono pronto per questo”.