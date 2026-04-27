ATP Madrid: Cobolli supera Vallejo e trova Medvedev. Per la prima volta tre azzurri agli ottavi

[10] F. Cobolli b. [Q] A.D. Vallejo 6-3 6-2

È un ottimo Flavio Cobolli quello che fa valere il differente peso del ranking e batte l’interessante qualificato Adolfo Daniel Vallejo 6-3 6-2 in un’ora e 13 minuti. L’azzurro si è affidato a un dritto particolarmente pesante e solido che ha largamente compensato la scarsa percentuale di prime a bersaglio, mentre Vallejo – quarto paraguayano della storia a entrare in top 100 – ha anche tentato qualche sortita a rete con alterne fortune, accontentandosi di vincere più punti negli scambi medi nel primo parziale.

Per Daniel rimane chiaramente un grande torneo: superate le qualificazioni centrando così il suo primo main draw in un Masters 1000, ha battuto Dimitrov e Tien. Bene Flavio che migliora il risultato del 2025, raggiungendo per la terza volta in carriera (e prima quest’anno) gli ottavi in un “Mille”.

Primo set – Cobolli, poche prime e gran solidità, Vallejo fatica a tenere il passo

Quando mancano meno di quattro ore al suo 22° compleanno, Daniel sceglie di rispondere e trascina subito Flavio ai vantaggi ma nulla più. Al quarto game, Vallejo concede un paio di gratuiti e subisce una gran risposta; sulla palla break, sceglie di accorciare lo scambio nonostante Cobolli sia nettamente superiore in quelli brevi e infatti lo trafigge con il passante bimane.

Consolidato il vantaggio, l’azzurro manca la palla del 5-1 nonostante un’altra non impeccabile sortita a rete dell’avversario. Vallejo rimane in scia e sul 3-5 guadagna la sua prima palla break, mancando però il campo sul kick esterno di Cobolli che va a prendersi il parziale. Solo una prima su due in campo per lui, peraltro vincendo 15 punti su 18 e mettendola nel momento più importante.

Secondo set – Cobolli brekka subito e vola verso gli ottavi

Daniel comincia con un doppio fallo e un dritto a metà rete, c’è già la possibilità di ipotecare il parziale e Flavio non si fa pregare: rispostona imprendibile, altro gratuito e break presto confermato.

Vallejo muove il punteggio, ma la maggior solidità del 2002 romano non gli lascia grossi margini e cede di nuovo la battuta. Il vantaggio è incolmabile e Cobolli raggiunge Jannik Sinner e Lorenzo Musetti agli ottavi – mai prima d’ora tre azzurri a questo turno a Madrid. Adesso c’è Daniil Medvedev, che lo ha battuto in entrambi i precedenti, nel 2024 sul duro.