ATP Madrid, Medvedev su Jodar: “Finalista Slam o solo un buon giocatore?”

Da Madrid, il nostro inviato

Mica male l’approccio di Daniil Medvedev al Mutua Madrid Open. Il russo, ex numero uno del mondo, ha vinto il suo primo ed ultimo torneo sul manto rosso nel 2023, tra le prestigiose mura del Foro Italico. E dopo un disastroso avvio di clay season in questo 2026, qui a Madrid sembra esser tornato in stato di grazia. Meddy, peraltro, non ha nemmeno avuto un sorteggio agevole, pescando al debutto in tabellone Fabian Marozsan, uno che sul mattone tritato si esprime al meglio. Ne sa qualcosa Carlitos Alcaraz. Nella giornata di lunedì, il russo, si è sbarazzato anche del talento Next-Gen Budkov Kjaer, approdando agli ottavi del masters 1000 madrileno, in attesa del responso del match tra Flavio Cobolli e il paraguayano Vallejo.

“In generale preferisco cemento o erba. Ma qui sto giocando davvero un ottimo tennis”

Sorpresi da questa doppia vittoria sul manto rouge – che non otteneva dai BNL d’Italia dello scorso anno -, ci siamo precipitati in zona mista, ascoltando le impressioni di Medvedev: “Insomma, in generale preferisco il cemento o anche l’erba, ma soprattutto il cemento, per tantissime ragioni diverse. Però so che riesco a giocare bene anche sulla terra battuta. E sono contento di esserci riuscito qui, perché a Monte Carlo non ci sono riuscito, mentre qui sto giocando davvero un ottimo tennis: dritto, rovescio e servizio aggressivi… ne sono davvero felice“.

“Cobolli o Vallejo? Con Flavio ci conosciamo bene…”

“Ovviamente non conosco Vallejo molto bene, ma è stato sparring partner a Torino tanto tempo fa e mi piaceva molto il suo modo di giocare. Quindi è bello vederlo in tour. E Flavio… ci conosciamo molto bene, sa giocare molto bene, probabilmente preferisce la terra battuta alle altre superfici. Sì, quindi so che lui tende a mettere un po’ più di effetto e cose del genere. Ma mi sento bene, mi godrò la loro partita e mi preparerò per il vincitore”

Jodar, il quesito di Medvedev: “Prossimo finalista Grand Slam o semplicemente un buon giocatore?”

Impossibile non domandare a Medvedev della star del momento, Rafa Jodar: “Non ho visto molto, ma ieri ho dato un’occhiata al primo set e, ovviamente, ad alcuni momenti salienti, penso che sia assolutamente incredibile quello che sta facendo per la sua età. Soprattutto non solo ora che sta battendo tutti questi giocatori, ma considerando da dove viene, tipo 900° l’anno scorso, ed essere entrato nella top 40. È molto raro che qualcuno ci riesca, quindi penso che abbia un talento enorme, e poi la domanda è sempre: diventerà uno di quelli che arrivano in finale in ogni Grand Slam? O è semplicemente un buon giocatore? Non si può mai sapere, ma sta giocando un tennis incredibile ed è divertente da guardare”.