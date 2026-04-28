Da Madrid, il nostro inviato

L’Italtennis sgomita violentemente in quel di Madrid, e per la prima volta nella storia, tre azzurri si sono fiondati agli ottavi di finale del 1000 iberico. Sinner, Musetti e adesso anche Flavio Cobolli, che sul più piccolo impianto della Caja Magica ha steso il paraguaiano Vallejo rifilandogli un 6-3 6-2 in poco più di sessanta giri d’orologio. Il numero dieci del seeding ha trovato da subito un feeling eccezionale con la pallina, e mentre sugli spalti, il tifo sudamericano provava a mescolare le carte, Flavio ha quasi ridicolizzato Vallejo con dei dropshot e delle stop volley di pregevole fattura. Al termine del match, Cobolli ha concesso un’intervista esclusiva ai microfoni di Ubitennis, dando diversi spunti circa la sua performance, ed il prossimo abnorme scoglio, Daniil Medvedev.

“Molto diverso giocare dentro. Nettamente meglio rispetto a fuori”

Punto focale, la transizione dai campi esterni del Tennis Garden, allo stadio – seppur il più piccolo – della Caja Magica: “Sicuramente è molto diverso giocare dentro che giocare fuori, ovviamente c’è una parte dove batte meno il sole, quindi è un po’ più bagnata rispetto a quella dove batte il sole e si sente la differenza anche quando si sta in campo, c’è una parte leggermente più scivolosa dell’altra, però nettamente meglio rispetto a fuori, dove comunque le condizioni sono leggermente diverse. Mi trovo molto bene, sono molto contento della prestazione, di come ho affrontato la partita, di come sono stato in campo e quindi credo di aver meritato la vittoria”.

“Ci sta che partire un po’ più scarico dopo un torneo”

Dalla fatica con Carabelli alla sentenza contro Vallejo: “Ho iniziato sabato dopo cinque giorni d’allenamento, comunque dopo un torneo molto buono a Monaco, ci sta che parti leggermente più scarico, quindi ci metti un po’ a prendere la mano anche con il torneo. L’avversario ha giocato in precedenza una partita, tra l’altro ha pure vinto, quindi è in fiducia. È normale che ci sia questo… poi bisogna abituarsi un po’ alle condizioni, al campo, alle palle, al pubblico, a tutto, quindi devi prendere un attimo mano con il torneo. Il primo set non è stato buono, lo sappiamo tutti, ma comunque la reazione c’è stata e credo che oggi abbia contato qualcosa”.

“Medvedev? Pronto a una grande lotta”

Cobolli è pronto a sfidare Medvedev: “Partita molto calda, in orario serale. Sarà una partita molto importante, per vedere anche dove sono contro i grandi sulla terra. Settimana scorsa io ho giocato un buon torneo, ho battuto un giocatore molto forte come Zverev, però è bello confrontarsi sempre con un giocatore diverso. Credo che questa partita possa darmi tante risposte. Sono pronto ad affrontarla, sono pronto a giocare di nuovo una grande lotta. Sono condizioni che a me piacciono, sicuramente quelle che preferisce meno lui, quindi magari questo può portare qualcosa a mio favore. Sicuramente sarà una partita diversa, avrò le mie chance e dovrò saper prenderle al volo”