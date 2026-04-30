WTA Madrid, semifinali: Baptiste per Andreeva e Kostyuk contro la lucky loser Potapova

Il penultimo atto del WTA 1000 di Madrid prospetta spettacolo sul Manolo Santana. In campo due tenniste che non hanno mai raggiunto prima una semifinale di questo calibro, la prima lucky loser della storia al penultimo turno nel circuito femminile e Kostyuk che punta alle 10 vittorie consecutive. Nonostante i bookmakers abbiano già scelto Mirra Andreeva e Marta Kostyuk come favorite, Hailey Baptiste e Anastasia Potapova hanno le armi giuste per rimescolare le carte.

WTA Madrid: Baptiste dopo Sabalenka punta al colpo Andreeva

Ad aprire le danze della penultima giornata del WTA 1000 di Madrid è l’incontro tra Hailey Baptiste e Mirra Andreeva. La statunitense, responsabile dell’eliminazione a sorpresa di Aryna Sabalenka – battuta 2-6 6-2 7-6(6) – ha recentemente mostrato la sua miglior forma imponendosi ai sedicesimi su Jasmine Paolini, testa di serie numero 8, e su Belinda Bencic in tre set agli ottavi. Affrontare la numero 9 del torneo non sembra quindi preoccupare Baptiste, che nel giro di un anno è passata dalle righe più basse della Top 100 alla 24° posizione virtuale in classifica. Il match contro Mirra segna, inoltre, un traguardo storico per l’americana in quanto sarà la sua prima semifinale 1000 in carriera. Il cammino di Andreeva, d’altro canto, è stato più semplice sulla carta. Nonostante qualche ostica avversaria, è sempre riuscita a concretizzare nei momenti chiave senza cedere nulla. Quella in programma giovedì 30 aprile alle 16:00 sarà una semifinale all’insegna dell’equilibrio, anche se le quote pendono in favore della russa: 1.40 contro 3.00 di Baptiste.

Nel serale Potapova-Kostyuk

A riaccendere il Manolo Santana dopo le 21:30 sarà poi il match tra Marta Kostyuk e Anastasia Potapova. Quest’ultima, reduce da una battaglia di due ore contro Karolina Pliskova, è la prima “lucky loser” della storia a raggiungere la semifinale in un torneo WTA 1000, oltre ad essere anche la primissima volta in carriera per la tennista russa naturalizzata austriaca. Ripescata al secondo turno, ha sfruttato la seconda occasione eliminando Ostapenko e Rybakina e ha tutta l’intenzione di arrivare in fondo al percorso a Madrid. Per Marta Kostyuk, che conta nove vittorie consecutive, si tratta invece della seconda semifinale 1000, dopo Indian Wells 2024 – dove aveva perso contro Iga Swiatek. Inoltre, è l’unica giocatrice ad approdare al penultimo turno senza aver mai concesso un set. Sarà una sfida interessante quella che vede l’ucraina Kostyuk opposta all’ex russa Potapova, segnata anche da divergenze fuori dal campo per motivi di nazionalità. I bookmakers vedono la freschezza atletica di Kostyuk ampiamente favorita (1.36 in caso di vincita) rispetto al gioco emotivo di Potapova, quotato 3.20. Eppure, l’austriaca ha già dimostrato di poter ribaltare le previsioni.

Dove vedere le semifinali

Tutte le partite del Mutua Madrid Open sono disponibili in diretta su Sky Sport, mentre le semifinali femminili anche in chiaro su SuperTennis TV. In streaming su Now TV e SuperTenniX.