ATP Madrid, doppio: trionfo di Heliovaara/Patten, sconfitti al super tie-break Andreozzi/Guinard

[3] H. Heliovaara/H. Patten b. G. Andreozzi/M. Guinard 6-3 3-6 10-7

Sabato 2 maggio alla Caja Magica del Mutua Madrid Open è tempo di finali. In attesa dell’atto conclusivo maschile di domenica pomeriggio, che verrà preceduto da quello di specialità femminile, il weekend comincia con la finalissima tra Andreeva e Kostyuk. Tuttavia a fare da antipasto, aprendo le danze, sono stati i protagonisti della finale di doppio maschile. Ad aggiudicarsi il titolo madrileno sul rosso del Manolo Santana è stata la coppia n°3 del seeding, quella formata da Harri Heliovaara e Henry Patten, che si sono imposti al match tie-break con lo score di 6-3 3-6 10-7 ai danni di Guido Andreozzi e Manuel Guinard (autori di 5 ace a fronte dei 3 doppi falli rivali).

I due volte campioni Slam sono stati bravissimi nel recuperare l’inziale break di svantaggio in avvio di partita, ma soprattutto a rimediare allo 0-4 del super tie-break quando hanno vinto 10 dei 13 punti finali.

La seconda gioia ‘Mille’ e i match point salvati

Per il duo finnico-britannico (che ha chiuso il match con un orrido 2 su 10 nella finalizzazione dei break point) si tratta del dodicesimo titolo conquistato in coppia su appena 16 finali complessive disputate, nonché il secondo successo nei Masters 1000 dopo il trionfo di Parigi dello scorso novembre. La loro ultima gioia risaliva a febbraio, quando vinsero il ‘500’ di Dubai battendo in finale Arevalo/Pavic. Mentre l’ultima finale disputata, Harri ed Henry l’avevano persa a Miami per mano di Bolelli/Vavassori: questi ultimi eliminati all’esordio in Spagna proprio da Andreozzi/Guinard.

L’affermazione dei più quotati Heliovaara/Patten, tuttavia, assume un peso specifico sicuramente superiore se si considera l’ottimo momento di forma che l’argentino e il francese stavano attraversando, avendo alzato al cielo della California il titolo di Indian Wells superando in finale i cugini Rinderknech e Vacheort. Certamente nel loro percorso, la sfida più ardua i nuovi campioni di Madrid l’hanno fronteggiata negli ottavi di finale, quando hanno battuto in rimonta per 10-8 al super tie-break i francesi Arribage/Olivetti dopo aver cancellato 3 match point – di cui 2 consecutivi – nel tie-break del secondo set poi conquistato con il medesimo punteggio del tie-break decisivo. Allo stesso punto del torneo, invece, Guido e Manuel hanno estromesso l’inedita coppia costituita da Luciano Darderi e Stefanos Tsitsipas.