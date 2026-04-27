ATP Madrid, doppio: esordio amaro per Bolelli e Vavassori. Andreozzi e Guinard vincono in due set

G. Andreozzi/M. Guinard b. [8] S. Bolelli/A. Vavassori 6-3 7-6(3)

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si arrendono all’esordio del Mutua Madrid Open, sconfitti con il punteggio di 6-3 7-6(3) da Guido Andreozzi e Manuel Guinard.

Le due coppie non si erano mai sfidate in precedenza. Gli azzurri si sono riuniti dopo l’assenza di Bolelli a Montecarlo a causa del grave lutto che lo ha colpito. Il rendimento della seconda, con soli 10 punti su 25 portati a casa, condanna alla perpetua rincorsa il duo azzurro.

Agli ottavi di finale Andreozzi e Guinard sfideranno Luciano Darderi e Stefanos Tsitsipas.

Il match

Bolelli e Vavassori pagano a caro prezzo il break incassato nel terzo gioco. In un set in cui i turni di servizio sono fortini inviolabili da ambo le parti, la rimonta è assai complicata da mettere in atto. Gli azzurri non riescono a procurarsi neppure una palla del controbreak e, sul 5-3, cedono per la seconda volta il servizio e, di conseguenza, il parziale.

Nella seconda frazione di gioco le opportunità in risposta sono più copiose, anche se è quasi sempre il duo franco-argentino a procurarsele. Sul 6-5 Simone e Andrea fronteggiano con successo due match point e prolungano il match al tiebreak, dove gli avversari si confermano più a fuoco, archiviando la pratica per 7 punti a 3.

Bolelli e Vavassori salutano, così, Madrid al primo turno. Sono state sicuramente settimane non semplici, ma l’auspicio è che la coppia tricolore possa approdare a Roma per riprendere il ruolino di marcia. La vittoria del Masters 1000 di Miami e il terzo posto della Race sono solo il bottino provvisorio di una stagione che ha ancora molto da dire.