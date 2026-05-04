Cobolli e Cocciaretto al Quirinale davanti a Mattarella: “È un onore immenso rappresentare l’Italia”

Nella giornata in cui si inaugura il Master 1000 di Roma, la cerimonia si sposta, dopo il sorteggio dei tabelloni, al Quirinale. Mattarella attende qui con i membri delle rappresentative azzurre vincitrici di Coppa Davis e Billie Jean King Cup.

Dei giocatori, la prima a parlare è Elisabetta Cocciaretto. “È un onore immenso rappresentare il nostro paese, vivere questo sogno, che abbiamo coltivato da bambine e che abbiamo sempre sognato insieme è una gioia indescrivibile. Ogni volta che indossiamo i colori della nostra nazione sentiamo che ogni allenamento e ogni sacrificio è stato ripagato dal privilegio di portare l’Italia nel cuore e nel mondo. Vincere insieme sotto il tricolore ci ricorda che il nostro talento e il nostro lavoro è al servizio di qualcosa più grande, di un ideale di unità, di identità e di orgoglio nazionale. Ogni passo compiuto è frutto di un sogno condiviso. Se il nostro percorso può avere un valore aggiunto è quello di essere un esempio per chi si avvicina a questo sport e per tutte quelle bambine che sognano attraverso il tennis di trovare la propria strada”.

Cobolli al Quirinale: “Daremo tutto ogni volta che scenderemo in campo”

A seguire, per gli azzurri della Coppa Davis, è intervenuto Flavio Cobolli: “Per noi essere qui è un riconoscimento e dà la sensazione concreta di avere il nostro paese vicino, e questo per noi conta tantissimo. Noi non siamo mai soli. c’è un team dietro di noi e un paese intero che ci guarda. Siamo un gruppo unito, solido, che si aiuta anche quando le cose non vanno bene. Le nostre ragazze danno ancora più valore a questo movimento in grande crescita. Grazie alla Federazione, che ci ha dato gli strumenti vincenti per arrivare fin qui. Noi possiamo promettere che daremo tutto ogni volta che scenderemo in campo. Vincere è bellissimo ma poter condividere questi momenti con il proprio paese è qualcosa che resta nel cuore”.

Le parole degli azzurri fanno capire quanto conti la squadra anche in uno sport individuale come il tennis, e come l’unità sia la chiave per superare gli imprevisti e superare le aspettative. L’impresa della edizione 2025 della Coppa Davis ne è l’esempio perfetto. Per quanto la manifestazione non sia più importante come un tempo, chi è sceso in campo ha dato tutto se stesso, per sé e per l’Italia. Anche senza i suoi due singolaristi più in alto nel ranking, l’Italia ha vinto per la terza volta consecutiva. E lo ha fatto di fronte al suo pubblico, il che rende tutto ancora più speciale. Abbiamo un grande movimento di talentuosi tennisti, ma soprattutto di tanti azzurri che tengono al loro paese.