ATP Roma: Arnaldi torna alla vittoria nel Tour, battuto Munar

[WC] M. Arnaldi b. J. Munar 6-3 3-6 6-3

Matteo Arnaldi torna a vincere un match ATP dopo quasi sei mesi (primo turno a Vienna) e al sesto tentativo quest’anno. L’avversario, il n. 38 del ranking Jaume Munar, non gliel’ha resa facile, tenendolo in campo per oltre due ore e mezzo prima di arrendersi 6-3 3-6 6-3.

Un successo, sul Centrale del Foro, fortemente voluto da Matteo che, dopo quattro sconfitte consecutive, domenica scorsa ha vinto il titolo al Challenger 175 di Cagliari, battendo tra gli altri Hurkacz e Borges. Dopo i problemi al piedi che lo hanno tormentato per tutto il 2025 e, “tocchiamo ferro”, fino a pochi giorni fa, queste due settimane potrebbero significare una svolta, lasciando alle spalle il lungo periodo negativo. Anche Munar non ha avuto molto da sorridere recentemente, rientrato a Barcellona dopo due mesi di assenza per un infortunio al braccio destro. In ogni caso, un Arnaldi più propositivo del solito e soprattutto dell’avversario, che sembra aver fatto un passo indietro rispetto ai tentativi di maggior aggressività mostrati durante la passata stagione.

Il match

Nel primo set, Matteo deve subito salvare due vantaggi esterni, peraltro le uniche chance per Jaume. Punteggio che prosegue seguendo i servizi senza problemi per il battitore, finché all’ottavo game Arnaldi, approfittando di Munar che accorcia un po’, entra bene con il dritto e alla prima occasione gli strappa la battuta. Anche graziato dal nastro, l’azzurro fa suo il parziale, risultando superiore (17-10) quando lo scambio supera i quattro colpi.

Immediata reazione di Munar che sale 3-0, con il break facilitato da due doppi falli di Matteo. Il settimo gioco sembra quello giusto per rientrare, ma Arnaldi non è impeccabile e sulle due chance di sinistra è bravo il ventottenne maiorchino, che poi pareggia il conto dei set. Ancora molto alta la sua percentuale di punti vinti sulla propria seconda, nonostante appaia debole e corta.

Nella partita finale, Matteo si vede annullare la palle del 3-1 con un intelligente serve&volley, ma sorpassa dopo altri due game. Vantaggio conservato fino al traguardo e secondo turno contro il n. 8 del mondo Alex de Minaur, contro cui ha perso nettamente l’unico precedente, all’Australian Open 2024.