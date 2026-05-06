ATP Roma: Hanfmann batte Hurkacz e raggiunge Darderi

Y. Hanfmann b. H. Hurkacz 6-7(3) 7-6(2) 6-2

Con relativa sorpresa, Yannick Hanfmann batte Hubert Hurkacz, 6-7(3) 7-6(2) 6-2 in 2h20′, e raggiunge Luciano Darderi al secondo turno. Due giocatori per certi versi simili, Yannick e Huberti, più solidi sul rovescio, con una discreta sicurezza nei pressi della rete, Hurkacz dotato di un servizio migliore ma anche quello tedesco è di tutto rispetto. Hubi, ex n. 6 del mondo, ha naturalmente raggiunto un livello molto superiore, ma ora è 53°, sei posizioni più avanti dell’avversario.

IL MATCH – Una quantità fuori scala di pugnetti verso i suoi tifosi da parte di Hurkacz, che annulla quattro palle break nel quinto gioco per andare a prendersi comodamente il tie-break. Hanfmann continua a dare l’impressione di maggiore continuità e non concede chance alla risposta, ma anche nel secondo parziale non sfrutta le due opportunità per il sorpasso. Molto più aggressivo dell’avversario conquista il tie-break. Break per lui in apertura, MTO per il polacco (forse una vescica alla mano destra), che perde un altro turno di battuta. Contro Darderi, Hanfmann ha perso entrambi i precedenti, l’ultimo in finale a Santiago.

Gli altri match

Zachary Svajda si prende un bagel ma poi rimonta Marco Trungelliti e avanza al secondo turno dove è atteso da Casper Ruud. 0-6 6-4 7-6(4) per lo statunitense n. 90 ATP che vince così il suo primo match del Tour sulla terra battuta – è appena il secondo che gioca e, sommando quelli Challenger e ITF, non arriva a 20 in carriera.

Il trentaseienne Jan-Lennard Struff batte 6-2 6-4 il qualificato argentino Francisco Comesaña, fissando la sfida con Jiri Lehecka. Oltre due ore e tre quarti e Alexander Shevchenko supera l’argentino Camilo Ugo Carabelli 6-3 4-6 7-6(5) per un secondo turno contro il 13° del seeding Karen Khachanov.

I match del mattino

(di Fabio Barera)

V. Kopriva b. F. Marozsan 6-3 6-3

Dando uno sguardo alla classifica di entrambi (n. 55 contro n. 49), poteva sembrare un match equilibrato sulla carta e invece a vincere – piuttosto nettamente – è stato Vit Kopriva in 6-3 6-3. Primo set senza storia in cui il ceco non ha concesso alcuna palla break al suo avversario, strappandogli il servizio per ben due volte, la seconda delle quali è per altro coincisa con la conquista del parziale. Situazione diversa nel secondo, in cui i due si sono resi protagonisti di un botta e risposta in avvio: al fotofinish il boemo piazza l’allungo decisivo e chiude la pratica in 1h19′ al secondo match point. Al prossimo turno ci sarà Ugo Humbert.

D. Dzumhur b. A. Mannarino 6-4 6-0

Altro incontro filato via veloce è quello tra Damir Dzumhur e Adrian Mannarino, conclusosi in 1h32′ in 6-4 6-0. Il bosniaco ha provato due volte a scappare via nel primo set, sia nelle fasi iniziali che in quelle finali, ma il veterano transalpino ha risposto immediatamente da par suo. Al termine di un game infinito, come lo sono stati tanti altri, è comunque il n. 87 del mondo a portarsi in vantaggio. A quel punto diventa un dominio totale del nativo di Sarajevo, anche a fronte del crollo del suo avversario, che per due volte va sotto 0-40 e si guadagna una sola palla break – non sfruttata – prima di subire il bagel. Al secondo turno il classe 33enne se la vedrà con Learner Tien.

S. Baez b. J. Brooksby 6-3 7-6⁸

Due set fotocopia (o quasi), permettono a Sebastian Baez di superare il primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma e di battere 6-3 7-6⁸ Jenson Brooksby. Lo spartito è unico: botta e risposta nelle fasi iniziali e poi zampata finale di uno dei due (che nel caso specifico è sempre l’argentino). Nel primo set questo si traduce in un break a zero maturato proprio nell’ultimo game, nel secondo invece in uno sprint al tie-break in cui lo statunitense – dopo aver annullato in tutto 6 match point – spreca un set point, si fa rimontare da 7-8 a 10-8 e la va a perdere. Per l’albiceleste, a questo punto, ci sarà la sfida con Alexander Bublik.