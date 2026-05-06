Roma, match interrotti e posticipati: torna la pioggia al Foro Italico

Dopo aver già disturbato il programma serale degli Internazionali BNL d’Italia, la pioggia torna a cadere con insistenza nella Capitale, costringendo gli organizzatori a interrompere definitivamente il programma di questo mercoledì. Tra partite interrotte e continui rimandi, è arrivata la conferma ufficiale: gli impegni di mercoledì 6 maggio terminano prematuramente.

A risentire del rinvio sono anche gli italiani Noemi Basiletti – fermata avanti 5-3 e servizio contro Ajla Tomljanović – e Federico Cinà, che avrebbe dovuto giocare intorno alle 22 contro Alexander Blockx. Sospesa sul 5-3 anche la sfida di primo turno tra Jacob Fearnley e Giovanni Mpetshi Perricard: l’inglese, attualmente in vantaggio, dovrà attendere domani per provare a chiudere la pratica e guadagnarsi il posto al turno successivo contro Lorenzo Musetti. Tutti i match sospesi sono stati riprogrammati per la giornata di domani (giovedì 7 maggio) non prima delle 12.