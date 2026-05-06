WTA Roma: Brancaccio saluta il Foro, avanza Townsend. Sakkari rimonta la giovane Tagger

[Q] T. Townsend b. N. Brancaccio 6-3 6-2 (di Roman Bongiorno)

La statunitense Townsend conferma i pronostici e batte la giocatrice di casa Nuria Brancaccio per 6-3 6-2 in un’ora e mezza di gioco, dimostrandosi incredibilmente solida a livello tattico e sempre concentrata nei momenti importanti.

Bouzkova attende l’americana al secondo turno, in una sfida che potrebbe regalare più di qualche sorpresa.

Il match

Brancaccio non parte al meglio in battuta, costringendosi a estreme fatiche fin dai primi scambi: nel secondo gioco l’azzurra annulla 6 palle break, sale di livello e, un po’ a sorpresa, vince il gioco in risposta sul 2 pari.

Il break di vantaggio, però, dura poco: controbreak immediato dell’americana, Brancaccio si scompone e ne concede un secondo, permettendo all’avversaria di chiudere 6-3.

Alla ripresa, è Townsend a dimostrarsi ancora superiore: break in avvio, e match apparentemente indirizzato.

Brancaccio non ha intenzione di arrendersi, continua a lottare su ogni game e va tre volte vicina a rimetter tutto in parità.

L’americana gestisce alla perfezione i momenti di maggior tensione, imposta benissimo a livello tattico e conquista un altro break, garantendosi la possibilità di servire per il secondo turno a Roma.

Nuria sembra ormai uscita dal match e forza ogni colpo in risposta, non riuscendo in alcun modo a scalfire l’incredibile solidità avversaria. In qualche modo annulla 2 match-point, ma sullo smash finale non può nulla.

Ora, sarà sfida alla ventiquattresima testa di serie Marie Bouzkova.

Gli altri incontri

Le nubi sopra la Capitale hanno complicato il regolare svolgimento del programma odierno, e parecchi incontri sono stati sospesi, per poi riprendere a distanza di ore. Fortunatamente, la sessione mattutina tra le vie del Foro Italico si è svolta senza problemi. Vi abbiamo già raccontato dell’acceso derby tricolore tra Tyra Grant e Lisa Pigato, vinto in rimonta dalla 2008, che dinanzi al proprio pubblico sfiderà Victoria Mboko. Non è andata altrettanto bene alle azzurre Urgesi e Stefanini, nemmeno tante fortunate nel sorteggio del torneo casalingo.

Senza un attimo di sosta – se non per il meteo – l’OOP di mercoledì 6 maggio ha inscenato più di 20 incontri femminili di primo turno. Il Foro, ha accolto benevolmente gli esordi Tatjana Maria, Panna Udvardy e la baby star Alexandra Eala, che è dovuta ricorrere a uno sforzo extra per piegare la combattiva Magdalena Frech.

La sfida tra Leolia Jeanjean e Beatriz Haddad Maia è stata particolarmente attenzionata dal popolo azzurro, poiché la vincente del suddetto match sarebbe poi diventata la prima avversaria di Jasmine Paoline nel percorso capitolino. La francese – proveniente delle qualificazioni – ha regolato la giocatrice sudamericana in due set, lottando – a tratti – con una buona versione dell’ex top 10, adesso relegata alla 78esima piazza del ranking. Sarà Jeanjean, dunque, il primo ostacolo del cammino di Jas verso la difesa del titolo.

Il tempo da lupi, in quel della Capitale, abbinato ai lunghi e combattuti incontri, ha ritardato un programma già fittissimo. Moltissimi i match terminati al set decisivo, tra i quali spiccano quelli di Sakkari ed Eva Lys. La greca, ha affrontato nella prima uscita degli Internazionali il talento austriaco di Lilli Tagger, supervisionata dalla mitica Francesca Schiavone, sua coach. La giovanissima diciottenne è partita in modo magistrale, accaparrandosi il primo parziale per 7-5. Sakkari era riuscita a recuperare per ben due volte il break di svantaggio, ma la brillantezza e lo stile del rovescio old style dell’austriaca ha messo a dura prova Maria, chiamata alla rimonta. La BNP Paribas Arena – non esattamente sold out – ha continua ad apprezzare i colpi magnifici della rising star scuola Schiavone, ma dopo aver acquisito il break di vantaggio anche nel secondo parziale, qualcosa si è rotto in Tagger. Una Sakkari mai costante sino a quel punto del match, ha iniziato a martellare veementemente, mettendo alle strette un’impaurita Lilli. Score sorprendente dopo 60 giri d’orologio. La talentuosissima austriaca scompare dall’incontro, e l’ex tre del mondo la travolge in rimonta con un nettissimo 6-3 6-0. Al secondo turno sarà scontro d’élite con Elena Rybakina.

Prima che il secondo scroscio di pioggia interrompesse definitivamente il day 2 del Foro Italico, sono riuscite a completare l’opera Potapova, Masarova, Pliskova, Valentona e McNally. E sulla BNP Paribas Arena, la straordinaria azzurra Noemi Basiletti è stata fermata dalla pioggia sul risultato di 5-3 contro Ajla Tomljanovic.