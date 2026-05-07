ATP Roma, Cinà: “Ho fretta di fare risultati. Triste per non aver giocato sul Centrale”

Federico Cinà si farà. Anche da queste partite, anche da sconfitte contro giocatori di livello come Alexander Blockx, che lo ha eliminato dagli Internazionali BNL d’Italia. Una sconfitta al terzo set, al termine di un’ottima prestazione però da parte dell’azzurro, che ci ha provato fino alla fine. Anche annullando un match point. I pezzi del puzzle, come Cinà spiega in zona mista dopo la partita, stanno iniziando a comporsi.

D: Che partita è stata? Forse nel terzo set si è vista la differenza sul piano fisico tra te e Blockx.

Cinà: “Sì, ho iniziato molto bene la partita. Ero teso ma poi mi sono sciolto, mi ero preparato per essere aggressivo. Si è visto soprattutto nel primo set. Poi ho iniziato a calare con il servizio, dove lui è salito, ha spinto un po’ di più, e io ho perso propositività. Che era la chiave, dovevo fare io gioco. Nel terzo ho preso un break di fretta, si poteva evitare, ma sono contento della prestazione. Devo lavorare ancora su delle piccole cose che fanno la differenza“.

D: Analizzando quello che è successo da dicembre fino ad oggi, soprattutto con il nuovo preparatore fisico, come ti senti dal punto di vista atletico, quanto ti senti cresciuto?

Cinà: “Sono cresciuto tanto. Però ancora devo migliorare in esplosività e spostamenti. Però sono felice del lavoro che sto facendo, e penso si vedranno i risultati a breve“.

D: Quanto riesci a non avere fretta? Perché sai che devi lavorare, ma i risultati vorresti farli, quindi c’è questo ‘problema’, e magari non è facilissimo da gestire in questo momento.

Cinà: “A volte mi viene un po’ di fretta perché voglio qualche risultato subito, ma poi ovviamente parlo con il team e loro mi rassicurano, dicono che l’allenamento è la cosa più importante e i risultati arriveranno. Quindi devo concentrarmi sulla partita, sul lavoro di tutti i giorni“.

D: Abbiamo sentito un boato impressionante direttamente dal Centrale quando hai conquistato il primo set. Quanto ti è mancato giocare sul Centrale?

Cinà: “Quando mi hanno cancellato il match sul Centrale ero triste, perché comunque avrei voluto giocarci, ma è andata così. Anche sulla SuperTennis è stata un’atmosfera incredibile, sono contento ci fosse così tanta gente a tifarmi, e giocare qui a Roma è incredibile. Per il pubblico, perché ti fanno sentire a casa“.

D: Quali sono le cose principali su cui lavorerai?

Cinà: “Ancora sulla fase aggressiva del gioco. Sul servizio, e poi soprattutto sul restare attaccato a tutti i punti, alle palle break. Magari in qualche momento al terzo, sul 2-2 o 3-3 di rimanere in partita“.