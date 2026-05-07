ATP Roma: Pellegrino rimonta Nardi e fa suo il derby Azzurro! Ora Fils

[Q] A. Pellegrino b. [WC] L. Nardi 4-6 6-3 6-3

Derby spigoloso, quello disputato sulla BNP Paribas Arena tra Luca Nardi e Andrea Pellegrino, vincitore del match. Il pugliese, partito a rilento, è andato in crescendo a partire dall’alba del secondo set, durante il quale si sono manifestati i limiti attuali di Nardi, meno predisposto agli sporchi duelli, a dispetto di un Pellegrino più combattivo e coriaceo. Il derby tricolore ha premiato il tennista con più istinto di sopravvivenza, in questo caso il ventinovenne di Bisceglie, che si è regalato il tete a tete con Arthur Fils al secondo turno degli internazionali d’Italia.

Primo Set: parziale pieno di errori. Nardi avanti

Parte il derby tricolore sulla BNP Paribas Arena, con una sparuta presenza di pubblico sugli spalti. È Luca Nardi ed esordire con un brillante piglio nel match. Passano soltanto pochi minuti, e il classe 2003 di Pesaro, riesce repentinamente a strappare il servizio al connazionale, abbagliato dall’ottimo inizio dell’avversario. La qualità degli scambi non è eccelsa in questo frangente, e Nardi, dopo il vantaggio conquistato, appoggia in corridoio un paio di colpi, completando l’opera con un doppio fallo che riporta celermente in parità il set. La presenza di Pellegrino si fa più ingombrante, mentre il rovescio del pesarese vacilla fortemente, mettendo Andrea in condizioni di breakkarlo ancora una volta. Il servizio alla T salva Luca, che una volta sventato il pericolo, cambia pelle, aggredendo il pugliese nel gioco successivo. Si aggiudica per due volta la battaglia sulla diagonale di dritto, poi fa buona guardia nei pressi della rete con un recupero. Nardi conquista il break decisivo per il primo parziale, chiuso per 6-4 in suo favore.

Secondo Set: Pellegrino apre il turbo. Tutto rimandato al terzo

Nel secondo parziale, Pellegrino cambia radicalmente ritmo. L’esperto del mattone tritato si avventa sulla palla con una violenza inaudita, e più che alzare la traiettoria in stile terraiolo, punta alla potenza pura, lasciando più volte sul posto Nardi. Con un dritto mortifero sorpassa Luca, ottenendo un break al quarto gioco. Iniezione di fiducia fondamentale per Andrea, che inizia a martellare come un fabbro, in modo convinto e spedito, lasciandosi alle spalle un primo set condito da parecchi errori. Tutto sembra funzionare meglio per il nativo di Bisceglie, incluso il servizio, 0 opportunità di break concesse a Nardi per l’intero secondo parziale, a dispetto delle tre a favore. Nel sesto game, la wild card del torneo Capitolino evita il doppio svantaggio con due ottimi dritti e un pizzico di fortuna. Ma nella fattispecie, ciò non varia l’esito del secondo set, terminato tra le mani di Pellegrino (6-3).

Terzo Set: il pugliese è inarrestabile. Nardi va k.o

Andrea Pellegrino non interrompe il flow. Anzi, cavalca l’onda, mettendo in seria crisi un appannato Nardi. I colpi del pugliese viaggiano in modo eccezionale, mentre Luca si accartoccia più volte sul dritto, steccando la pallina, mandandola fuori di metri. Nel terzo game, l’azzurro proveniente dalle qualificazioni mette la freccia a sinistra per il sorpasso. Il sesto gioco si rivela il crocevia del match per il 29enne. Andrea resiste a un turno di servizio ingarbugliato, riuscendo a liberarsi dalla minaccia avversaria con un sublime dropshot che gli concede respiro. Pellegrino torna in superficie, mentre Nardi, in apnea, finisce sdraiato per terra su un contropiede di dritto del connazionale. Un break point che sembra sancire la fine dell’incontro, ma il pesarese resta a galla con un grande istinto di sopravvivenza, allungando la permanenza in campo. L’orgoglio di Nardi, però, non basta contro il rullo di Bisceglie, scatenato e assetato di vittoria. Pellegrino completa un’ottima rimonta in tre set (4-6 6-3 6-3). Per lui ci sarà Arthur Fils al secondo turno.