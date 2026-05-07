ATP Roma: Sonego non trova mai il suo tennis, Buse lo piega in due set

I. Buse b. L. Sonego 6-3 6-3

Continua la maledizione di Lorenzo Sonego al Foro Italico. L’azzurro ha vinto il suo ultimo match agli Internazionali d’Italia nel 2023, contro Yoshihito Nishioka, ed ha provato a spezzare quest’incantesimo, oggi, contro il promettentissimo Ignacio Buse. Il peruviano ha varcato l’ingresso del centrale con le idee chiarissime, disputando un incontro di grande livello. Chi invece non ha mai trovato brillantezza è stato proprio l’azzurro, che sembrava pattinare sul ghiaccio, quest’oggi, sul campo più importante del Foro Italico. Innumerevoli i colpi steccati da fondo campo, altrettanti i sorrisi amari di Lorenzo per la prestazione sottotono. L’azzurro saluta Roma, mentre Ignacio “Nacho” Buse conquista la sua seconda vittoria a livello masters, volando al secondo turno degli IBI 2026, dove sfiderà Frances Tiafoe.

Primo Set: Sonego non trova mai il feeling. Buse molto più propositivo

Recuperi da decatleta per Lorenzo Sonego, che sotto i riflettori del campo centrale del Foro Italico prova a mettersi in mostra contro il talentuosissimo peruviano Ignacio “Nacho” Buse. Grande equilibrio per i primi quattro giochi, con interessanti prodezze e da una parte, e dall’altra. Il colpi di Sonny non sono ficcanti quanto quelli dell’avversario, ma la costruzione del punto è quasi sempre ineccepibile dal punto di vista tattico – almeno nei primi scorci di match. Dal quinto game in poi, però, qualcosa stride nella strategia di Lorenzo. L’azzurro perde campo, e a corto di idee, si affida a un dritto all-in che si spegne pallidamente a rete. Arrivano le prime palle break per Nacho, supportato dalla pessima scelta del drop shot del piemontese, che cede il servizio con sin troppa facilità.

Sonego, lo conosciamo, non è il tipo di tennista che si dà per vinto. Infatti, la sua reazione non tarda ad arrivare. Scrollatosi della tensione iniziale, la palla di Sonny incomincia finalmente a viaggiare su frequenze più alte, poi, il numero 68 del mondo, sfoggia anche un recupero da centometrista che scalda finalmente il campo centrale del Foro. L’opportunità del controbreak si presenta molteplici volte per il padrone di casa – nel sesto gioco – ma tra un cattivo rimbalzo, e un approccio estremamente conservativo, Buse sventa il pericolo, confermando il vantaggio.

Lorenzo opta per varie soluzioni per contrastare il tennis aggressivo del peruviano, e dal box tricolore giunge il suggerimenti: “Alza, in questo game alza”, riferendosi alla traiettoria. Ma lo scambio non parte quasi mai, a causa delle evidenti problematiche di Sonego in risposta. Anche lo stesso azzurro se ne accorge, perdendo quasi la pazienza. Piove sul bagnato per l’ex 21 del mondo, disorientato da un pessimo feeling con la superficie, e messo alle corde da un Buse davvero brillante. Nacho mette a referto l’ennesimo passante di dritto che spolvera appena la riga, ed ecco blindato il primo parziale, per 6 giochi a 3.

Secondo Set: Sonego accende la speranza con un break. Ma l’incostanza spegne i sogni tricolore

Lo psicodramma di Lorenzo continua. Il padrone di casa dubita anche del falco automatico, che anche a Madrid ha suscitato non poche perplessità ad alcuni tennisti (Zverev e Darderi in primis). Nacho esprime un buon livello, restando concentrato e minimizzando qualsiasi tipo di errore, mentre dall’altra parte del campo, Sonego rantola nel buio pesto. Il break in favore del peruviano è immediato, e il body language dell’azzurro non premette nulla di buono. Eppure, nonostante un paio di preoccupanti segnali inviati nel dialogo col proprio angolo, Sonny continua a lottare come un dannato, con sé stesso e con l’avversario. Il piemontese prova a galvanizzarsi con qualche colpo più vistoso, assorbendo l’energia del pubblico casalingo, che riaccende la speranza sulla doppia chance di contro break. Lorenzo viene ancora tradito da un dritto steccato, e quasi incredulo, tace, mestamente, a testa bassa.

The wheels on the Buse go round and round 💨



Ignacio Buse is EVERYWHERE!#IBI26 | @atptour pic.twitter.com/cmeN0qShyR — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 7, 2026

Come in precedenza, Sonego riesce a riguadagnarsi una possibilità di accorciare le distanze, trovando una delle poche buone risposte dell’incontro, e approfittando dell’errore grossolano di Nacho. Lo stesso che, sulla palla break, spolvera l’incrocio delle righe col servizio, mandando in tilt l’azzurro, che continua ad avere un riso amaro stampato sulla bocca. La settima volta, però, è quella buona. Nel gioco numero 7 del secondo parziale, Sonego accetta lo scambio prolungato con Buse, che questa volta torna a fare l’umano, concedendo qualcosa all’azzurro. Lorenzo non si fa pregare, strappando il primo break dell’incontro.

Il clima sembra diverso, e l’inerzia passata dal lato di Sonego può innescare una clamorosa remuntada sul centrale del Foro. Soltanto una mera illusione. L’azzurro perde di metri la misura del dritto, il peruviano non sbaglia, e in una manciata di minuti ripristina le gerarchie precedenti, volando spedito verso la vittoria. Con lo score di 6-3 6-3, Ignacio Buse piega Sonego nel debutto a Roma, guadagnando la sfida con Tiafoe al secondo turno.