Italiani in campo giovedì 7 maggio: Roma si tinge d’azzurro. Debutto per Berrettini e Paolini

Dieci italiani in campo, un derby e il debutto della campionessa in carica: il giovedì degli Internazionali d’Italia si prepara a riempire il Foro Italico di azzurro. Da Matteo Berrettini a Jasmine Paolini, che inizia la difesa del titolo conquistata lo scorso anno, passando per Lorenzo Sonego e le wild card chiamate a inseguire il sogno romano, sarà una giornata particolarmente intensa per il tennis italiano.

Ad aprire il programma sul Centrale, alle 11, sarà proprio Berrettini con Alexei Popyrin. Per il romano è il quinto confronto con l’australiano, battuto tre volte su quattro nei precedenti. Una sfida subito delicata per Matteo, che torna a giocare nel torneo di casa con l’obiettivo di ritrovare continuità davanti al pubblico del Foro.

Non prima delle 13 toccherà invece a Jasmine Paolini, attesa dall’esordio con la francese Leolia Jeanjean, proveniente dalle qualificazioni. La toscana si presenta a Roma da campionessa in carica e con aspettative inevitabilmente diverse rispetto a un anno fa, quando il suo successo rappresentò una delle storie più belle della stagione italiana.

Derby azzurro e debutti da vivere

Sulla BNP Paribas Arena spazio a Mattia Bellucci, opposto all’argentino Roman Andres Burruchaga, già protagonista lo scorso anno al Foro con il successo contro Lorenzo Sonego sul Centrale. In chiusura arriverà poi il derby tra Andrea Pellegrino e Luca Nardi, confronto interessante tra due giocatori in cerca di spazio e continuità ad alto livello.

Sulla SuperTennis Arena, invece, doppio appuntamento per le wild card italiane. Francesco Maestrelli sfiderà Roberto Bautista Agut, probabilmente all’ultima presenza romana della carriera dello spagnolo, mentre Gianluca Cadenasso vivrà uno dei giorni più importanti della sua giovane carriera con Thiago Agustin Tirante.

Nel programma rientrano anche i match rinviati per pioggia mercoledì sera. Noemi Basiletti ripartirà dal 5-3 con Ajla Tomljanovic, mentre Federico Cinà farà il proprio debutto con il giovane belga Alexander Blockx, partita che ieri è stata annullata a causa delle condizioni meteo avverse.

Ad aprire la sessione serale sarà Lorenzo Sonego, opposto al peruviano Ignacio Buse, giocatore particolarmente insidioso sulla terra battuta. Match meno semplice di quanto possa suggerire la classifica, soprattutto per caratteristiche tecniche e condizioni di gioco.

Nel dettaglio gli italiani impegnati oggi:

Campo Centrale

Ore 11:00 Berrettini (ITA)-Popyrin (AUS)

2° match 13:00 Paolini (ITA) [9]-Jeanjean (FRA) [Q]

Ore 19:00 Sonego (ITA)-Buse (PER)

BNP Paribas Arena

2° match dalle ore 11:00Basiletti (Ita) vs Tomljanovic (Aus)

3° match dalle ore 11:00 Bellucci (ITA)-Burruchaga (ARG)

6° match dalle ore 11:00 Pellegrino (ITA) [Q]-Nardi (ITA) [WC] – 1° turno ATP

Supertennis Arena

2° match dalle ore 11 Cinà (ITA) [WC] – Blockx (BEL) non prima delle 12:30

3° match dalle ore 11:00 Maestrelli (ITA) [WC]-Bautista Agut (ESP)

4° match dalle ore 11:00 Cadenasso (ITA) [WC]-Tirante (ARG)