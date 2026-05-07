Roma, il programma di venerdì 8 maggio: Musetti di sera, Arnaldi alle 11. Djokovic di pomeriggio

Ora sì che gli Internazionali BNL d’Italia entrano nel vivo, tocca ai migliori. Venerdì 8 maggio a Roma il programma vedrà scendere in campo anche le teste di serie del tabellone maschile. Sul Centrale programma serale da leccarsi i baffi: prima Elisabetta Cocciaretto contro Emma Navarro, poi alle 20.30 circa, e non prima, toccherà a Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard. Ma la sessione diurna del venerdì di Roma, pur senza italiani, non sarà da meno seguendo il programma: Swiatek contro McNally per aprire, poi Altmaier-Zverev e a concludere Djokovic-Prizmic.

Saranno altri quattro gli italiani in campo venerdì a Roma. Il compito più difficile spetterà a Matteo Arnaldi, che aprirà alle 11 il programma della BNP Paribas Arena contro Alex de Minaur, testa di serie n.6 del tabellone. Il terzo match, dunque intorno alle 14.30, sarà quello di Tyra Grant e Victoria Mboko, wildcard contro n.10 del tabellone. Una partita che potrebbe dire tanto sul futuro di Tyra.

Chiuderà il programma di quel campo Luciano Darderi, n.18 del seeding, contro Yannick Hanfmann. I due scenderanno in campo nel tardo pomeriggio, alle 18 circa. L’unica altra azzurra impegnata nel venerdì di Roma, posta dal programma sulla SuperTennis Arena, sarà Noemi Basiletti. Proveniente dalle prequalificazioni, sfiderà la n.7 del tabellone Elina Svitolina come quinto e ultimo match. Intorno alle 19.