WTA Roma, Paolini: “Mi sento molto meglio nella posizione di oggi rispetto a qualche anno fa”

Non un esordio semplicissimo per Jasmine Paolini agli Internazionali BNL d’Italia 2026. Ma quello che conta, specie quando si arriva da campionessa in carica, è il risultato. E alla fine l’azzurra ha portato a casa il terzo turno, battendo Leolia Jeanjean. Ritrovando un gran sorriso, come dimostrato anche in conferenza stampa.

D: Il torneo di due settimane ti piace così com’è o se è una settimana sarebbe meglio?

Paolini: “Dipende, dovrebbero essere mixati. Indian Wells e Miami sono sempre stati da due settimane, e sono belli. Ma tutti da due settimane diventa tosta. Rimangono poche settimane di allenamento o per riposarsi. Ma dovrebbe essere più un mix“.

D: Torno sul finale della partita. Ti sei quasi emozionata dopo il match point, uno sfogo per la partita in sé? O tornare dopo l’anno scorso ti fa emozionare?

Paolini: “Un po’ di emozione perché è stata una partita dura anche a livello emotivo, ero partita bene, poi si è complicata e ho iniziato ad avere un po’ di dubbi. Lei sicuramente giocava anche meglio, ero molto nervosa in campo, mi ripetevo di lasciarmi andare, ma è stato difficile. Poi quando è così, il tennis a volte ti viene dietro a volte no, idem il fisico. Diventa più faticoso“.

Ubaldo Scanagatta: Se ripensi a ieri nel 2023, e oggi, al di là di tre anni in più e un conto migliore in banca, era più difficile allora? Quando non eri fra le prime 40 del mondo. Oppure oggi con tutte le responsabilità?

Paolini: “Molto meglio oggi. Sono due cose diverse ma sono contenta di essere in questa posizione. Anche io a inizio anno avevo aspettative e le cose non sono andate come volevo. Infatti sto cercando di focalizzarmi sulla qualità del tennis e della preparazione atletica, per alzare il livello. Ma sinceramente è meglio ora, nettamente. Due pianeti diversi, ho più esperienza, ne ho vissute di molto forti. Ma non mi cambierei con quella di prima“.

D: Come è stato tornare sul Centrale? E qualcosa su Mertens, prossima avversaria.

Paolini: “Tornare è bello, anche il primo allenamento che ho fatto mi ha dato tanta energia. Oggi mi sentivo bene, sono partita bene, poi ho sentito tensione. La prossima partita con Mertens sarà dura, è una giocatrice solida, sarà fondamentale avere tanta pazienza, sfruttare la palla giusta e cercare più costanza“.