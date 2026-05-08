ATP Roma: esordio ok per Zverev, Altmaier si arrende in due set. Passeggiano Cerundolo, Tien e Bublik

[2] A. Zverev b. D. Altmaier 7-5 6-3 (di Danilo Gori)

In un’ora e tre quarti di gioco Alexander Zverev si rituffa nella caccia alla volpe Sinner dopo la netta sconfitta nella finale di Madrid; l’impegno con il connazionale Daniel Altmaier si rivela comunque un affare non banale perché il numero 64 del computer è il primo ad avvicinarsi al break, per due volte sul punteggio di 2-2. Sascha è bravo a uscirne illeso e a togliere il servizio al rivale subito dopo, ma Daniel reagisce con un parziale di 8-1 che propizia la rimonta da 2-5 fino alla parità.

Forse c’è da pagare un prezzo per lo sforzo della risalita e il successivo 7-1 per il campione di Amburgo favorisce due palle-break, la seconda delle quali pone termine al parziale con la vittoria del favorito dei pronostici.

Zverev tiene sotto controllo gli errori non forzati e serve con buona continuità la prima palla, ma Altmaier ottiene sorprendentemente il break al termine del terzo game del secondo set; il due volte campione del Foro (2017 e 2024) è però bravo a rimediare immediatamente e soprattutto a uscire vincitore da un settimo game che lo vede in ritardo per 0-40. Sascha esce dalla buca e coglie il break decisivo che gli apre il varco per il 6-3 finale: il suo prossimo avversario sarà Alexander Blockx.

Gli altri match:

Il pomeriggio capitolino è stato minato da qualche interruzione per pioggia – l’ennesima, in quest’edizione degli IBI. Ma passato lo scroscio d’acqua, il programma è poi continuato regolarmente. Sul campo numero 13, è andato in scena un duello serratissimo tra Tallon Griekspoor e Alexander Blockx, prossimo avversario di Zverev – come vi anticipavamo poc’anzi. Il belga e il tedesco si sono affrontati poco meno di una settimana a Madrid, in semifinale, e si ritroveranno al Foro per una sfida che varrà l’accesso agli ottavi di finale. Continua, dunque, il periodo proficuo di Alexander Blockx, che inizia a bussare alle porte della Top 30. Al secondo turno ha messo k.o Griekspoor con una remuntada da tennista navigato, ma con Sascha, adesso, sarà un’altra storia. Quella tra l’olandese e il belga è stata l’unica vera battaglia della sessione pomeridiana. Per il resto, solo domini.

Francisco Cerundolo, scatenato a tal punto da liquidare Tabilo in poco più di un’ora, e con uno score arci-crudele. 6-0 6-2 rifilato al cileno. Adesso, Cisco, attende l’esito dell’incontro tra Musetti e Perricard. Perfetti anche Tien, Paul e Bublik, che si sono imposti sui rispettivi avversari Dzumhur, Vukic e Baez. Incontri rapidi e indolore, come l’ultimo della sessione serale sui campi esterni. Humbert, frettoloso, ha neutralizzato il terraiolo Kopriva con il punteggio di 6-3 6-2. Sarà duello con la risinig star Prizmic per il mancino francese.