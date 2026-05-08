ATP Roma: fuori Tsitsipas al primo turno. Ofner prossimo avversario di Sinner

La seconda parte del primo turno agli Internazionali d’Italia si chiude con colpi di scena e qualche conferma. Oltre alla clamorosa caduta di Stefanos Tsitsipas per mano di Tomas Machac, staccano il pass per il secondo turno anche Pablo Llamas Ruiz, Cristian Garin, Hamad Medjedovic, Mariano Navone e Sebastian Ofner. Il tennista austriaco affronterà Jannik Sinner sabato 9 maggio.

T. Machac b. S. Tsitsipas 6-4 7-4(4)

(Di Beatrice Becattini)

Tomas Machac si prende il primo turno più affascinante del tabellone degli Internazionali d’Italia. Il ceco si impone in due set, con il punteggio di 6-4 7-6(4), su Stefanos Tsitsipas, che saluta Roma anzitempo. Per lunghi tratti dell’incontro, la prima di servizio del ceco detta legge. Con il 69% di prime in campo, Machac assume spesso il comando delle operazioni, portando a casa 42 punti su 46, mentre con la seconda fa appena il 29% di punti. Tomas si affida, inoltre, alla solidità, con 20 vincenti e 15 gratuiti. Per Tsitsipas ogni componente del suo tennis funziona a metà. La prima di servizio gli vale il 74% di punti, mentre con la seconda mette a referto 16 punti su 27. In più, tra i suoi numeri annovera 29 vincenti e 25 non forzati. Grazie alla seconda vittoria in tre incroci con il greco, il 25enne della Repubblica Ceca vola al secondo turno del Masters 1000 di Roma, dove se la vedrà con Daniil Medevdev.

Già dallo svelamento del tabellone, il primo turno tra Tsitsipas e Machac era uno dei più attesi e, sulla carta, intriganti. Il greco ha dato segnali di risveglio agonistico a Madrid, con la vittoria su Alexander Bublik e una grande prova contro Casper Ruud. Il ceco è, invece, un giocatore imprevedibile, capace di prestazioni sopraffine e cadute rovinose.

Il primo set si rivela equilibrato. Tsitsipas paga a dazio per un passaggio a vuoto che lo coglie nel terzo gioco, quando offre tre palle break non consecutive. Per Machac la terza occasione è quella buona e, nell’unico game conteso del parziale, strappa il servizio all’avversario.

Nel secondo set, Tomas conferma il cinismo e, in fotocopia rispetto al set inaugurale, piazza il break sull’1-1. Stavolta, però, il numero 41 del mondo non riesce a difendere il vantaggio fino alla fine. Dopo non aver capitalizzato un break point sul 4-3, Stefanos vince per la prima volta nel match un game in risposta, proprio quando Machac serve per archiviare la pratica. Il ceco accusa la tensione e cede il servizio con un doppio fallo. L’inerzia della partita pare andare variando lentamente. Tomas riassorbe il passaggio a vuoto e, mantenendo i nervi saldi, approda raggiunge il rivale al tiebreak.

Una smorzata sgangherata di Tsitsipas regala a Machac il minibreak, il solo e decisivo del fatidico tredicesimo gioco. Il numero 41 ATP si prende anche il secondo set, per 7 punti a 4.

Le altre partite: Ofner si guadagna Sinner

A impreziosire i primi turni maschili è un tweener vincente di Ethan Quinn contro Pablo Llamas Ruiz. L’americano ha incantato il pubblico con questo colpo spettacolare, che però non gli è bastato per superare lo spagnolo, vincitore in tre set con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3. Prosegue invece il momento positivo di Cristian Garin, che dopo il precedente successo a Santiago batte nuovamente Juan Manuel Cerundolo al termine di una sfida molto equilibrata, chiusa sul 7-6, 7-5.

Nelle altre sfide in programma, Hamad Medjedovic si è aggiudicato il primo confronto in carriera contro Valentin Royer con un solido 6-4, 6-3, mentre Mariano Navone supera Denis Shapovalov con un netto 6-4, 6-2. Questa ennesima sconfitta del canadese sulla terra battuta conferma il feeling negativo con la superficie: l’ex top 10 non arriva ai quarti di finale di un Masters 1000 sul rosso da Roma nel 2022. A Madrid, una semifinale nel 2018, soli primi turni a Monte Carlo e mai oltre il terzo turno in carriera al Roland Garros. Altro protagonista di giornata è, poi, Sebastian Ofner, che ha imposto il proprio ritmo su Alex Michelsen, liquidando la pratica con un doppio 6-3 e aggiudicandosi Jannik Sinner al secondo turno.