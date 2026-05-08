ATP Roma, Zverev: “Partite come la mia con Alcaraz valgono più del 15% dei guadagni”

Esordio come meglio non si poteva per Alexander Zverev agli Internazionali BNL d’Italia. Una bella vittoria in due set ai danni di Daniel Altmaier, che ha fatto quello che poteva ma senza mai fare davvero paura al connazionale. E in effetti Zverev, arrivato in zona mista in ciabatte e occhiali scuri, era ben contento dello spettacolo che ha offerto.

D: Com’è andato il passaggio da Madrid? Sei contento di giocare di giorno?

Zverev: “Il passaggio è andato bene. Ci sono abituato. Lo faccio da 10 anni. Va tutto bene. Penso che il mio corpo, dopo le ultime due settimane in cui ho giocato molto a tennis, si sia semplicemente rilassato un po’ e mi sia ammalato leggermente. È stato difficile da gestire oggi e nelle ultime due notti. Spero che vada meglio“.

Ubaldo Scanagatta: Perché indossi gli occhiali da sole?

Zverev: “Non sono occhiali da sole. Sono occhiali per far riposare gli occhi. Servono a filtrare la luce blu. Di solito è meglio indossarli. Posso toglierli se vuoi (sorride)“.

D: Questa domanda riguarda l’inizio della tua carriera. Per quanto riguarda la differenza tra giocare su campi più piccoli e sui campi centrali, in termini di spazio, hai dovuto adattarti? È stato un adattamento o ci ti sei abituato?

Zverev: “Penso che sulla terra battuta sia sicuramente d’aiuto giocare su campi più grandi, specialmente per me. Io rispondo piuttosto indietro. Penso che sui campi in cemento non abbia molta importanza perché sono vicino alla linea. E in generale le persone stanno vicine alla linea. Sui campi di allenamento a volte faccio fatica a giocare i punti perché mi sembra di non avere abbastanza spazio per rispondere. Non riesco a immaginare di giocare le partite lì. Ho avuto la fortuna e il privilegio di poter giocare su campi più grandi durante tutta la mia carriera. Spero di poter continuare a farlo nei prossimi 10 anni“.

D: Lo Chatrier è una sorta di sogno sotto questo aspetto?

Zverev: “È un po’ troppo, che ci sia o meno quello spazio in realtà non ha molta importanza. Qui a Roma, e penso anche in un posto come Madrid, il campo centrale sembra davvero molto, molto diverso perché puoi arretrare quanto vuoi, mentre sugli altri campi non puoi farlo. La posizione di risposta è la cosa più importante che cambia“.

Zverev sul discorso top player e Slam

D: Sei tra i giocatori che hanno firmato la lettera rivolta. L’idea del boicottaggio pensi che sia un modo per ottenere ciò che volete?

Zverev: “Non lo so, non abbiamo parlato di boicottaggio, penso che sia una questione generale. Se guardi la ripartizione dei ricavi, se guardi altri sport, è molto, molto vicina al 50% e 50%, in molti altri sport, mentre noi siamo al 15% sia per le donne che per gli uomini. È una cosa che è frustrante per noi giocatori. E non si tratta dei giocatori di punta. Jannik guadagna bene. Carlos guadagna bene. Io guadagno bene. Penso però che al momento 150 giocatori possano vivere di tennis nel circuito maschile e probabilmente ancora meno in quello femminile.

Se ottenessimo una quota equa e ci avvicinassimo agli altri sport, penso che molti, molti più giocatori potrebbero guadagnarsi da vivere con il tennis. Questo è l’obiettivo principale per noi: far progredire il tennis, renderlo più redditizio per molti più giocatori, non solo per i primi cento. Penso che il 15% non sia giusto per noi giocatori. Inoltre, ad esempio, la finale del Rolad Garros l’anno scorso è durata sei ore, la mia semifinale con Carlos cinque ore e mezza; penso che quel tipo di partite valga più del 15%“.