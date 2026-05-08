Dunlop: la palla dei tornei di tennis più prestigiosi al mondo

Dunlop è partner degli Internazionali BNL d’Italia da oltre vent’anni: oggi abbiamo la palla Dunlop ATP Tour per il torneo maschile – la stessa palla utilizzata nella maggior parte dei tornei ATP in calendario – e la palla Dunlop Fort Clay Court per il torneo femminile. Giusto qualche numero: Dunlop è Palla Ufficiale di più tornei ATP di qualsiasi altro brand, le quote di mercato continuano a salire e quest’anno è stata Palla Ufficiale anche a Indian Wells e lo sarà a Parigi La Defense. Ecco una lista dei principali eventi sponsorizzati dal brand anglo-giapponese: Monte-Carlo, Barcellona, Madrid, Roma, Indian Wells e Miami, Australian Open, Parigi La Defense, Wimbledon e tutta la stagione sull’erba (dovre protagonista è Slazenger, brand da sempre distribuito da Dunlop), per poi chiudere in bellezza con le Next-Gen ATP Finals, Le finali di Coppa Davis e, ovviamente, le Nitto ATP Finals! Daniel Beswick, General Manager Dunlop Italia, vive gli Internazionali BNL d’Italia da oltre vent’anni, queste le sue parole: “ho visto questo torneo diventare grande, c’è stata una crescita incredibile negli ultimi anni e la qualità degli spazi e dell’organizzazione è veramente esplosa. Abbiamo dei campi tra le statue del Pietrangeli e dello Stadio dei Marmi, non credo ci siano altre location così suggestive in giro per il mondo. Dunlop è orgogliosa di far parte di questo grande progetto del Tennis in Italia, continueremo a lavorare per fare la nostra parte e colorare il Foro Italico con i nostri prodotti, sempre tra i più amati dai fan di tutto il mondo”. Oltre ad avere delle partnership dirette con i tornei sopra citati, Dunlop è Partner Ufficiale dell’ATP: è Palla Ufficiale, ma anche Racchetta Ufficiale e Accessori Ufficiali dell’associazione maschile dei giocatori di tennis professionisti. Dunlop è anche distributore di grandi brand come K-Swiss e Slinger Bag, è forte in ogni sport di racchetta: padel, tennis tavolo, badminton, squash. È un brand storico che guarda al futuro… E non esiste posto migliore del Foro Italico e degli Internazionali BNL d’Italia per perdersi nel passato e nel futuro nello stesso momento!

(comunicato stampa)