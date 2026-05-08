WTA Roma: Cocciaretto si guadagna Swiatek, Basiletti si ferma contro Svitolina

Nonostante la pioggia non abbia risparmiato Roma neppure in questo venerdì di grande tennis, il programma degli Internazionali BNL d’Italia prosegue con gli incontri di secondo turno. Due match interessano da vicino i colori azzurri.

Elisabetta Cocciaretto si impone su Emma Navarro e avanza al terzo turno, dove la attende Iga Swiatek.

Semaforo rosso, invece, per Noemi Basiletti, che si arrende a Elina Svitolina.

E. Cocciaretto b. [28] E. Navarro 6-3 6-3

Elisabetta Cocciaretto approda per la prima volta in carriera al terzo turno degli Internazionali d’Italia. L’azzurra fa passi avanti rispetto alla prestazione dell’esordio e doma con un doppio 6-3 Emma Navarro, testa di serie numero 28.

Dopo un primo set condotto con solidità e freddezza, nel secondo parziale la numero 41 WTA riesce a spegnere i sogni di rimonta della statunitense, che conferma un momento di appannamento tennistico evidente. Navarro non batte una top 50 da Pechino 2025, quando ha avuto ragione di Iga Swiatek. Proprio la polacca sarà la prossima avversaria di Cocciaretto, con cui ha perso l’unico precedente proprio sulla terra di Roma lo scorso anno.

Con questa vittoria, Elisabetta si porta a avanti nei testa a testa con Navarro: adesso la marchigiana conduce per 2-1 – l’altro successo è l’importante punto guadagnato nella finale di Billie Jean King Cup del 2025.

Primo set: La solidità di Cocciaretto non lascia scampo a Navarro

L’equilibrio tra Cocciaretto e Navarro dura appena un paio di giochi. Sull’1-1 Elisabetta riesce a pungere in risposta, procurandosi due palle break. Le basta la prima per passare a condurre: la statunitense si fa trovare impreparata con il rovescio in uscita dal servizio e cede la battuta. Nel quinto game per l’azzurra si aprono spiragli per raddoppiare il proprio margine, ma non va oltre un ghiotto 0-30. E nel gioco successivo è la marchigiana a ribaltare il turno di battuta dalla medesima situazione di punteggio. Navarro ingrana a poco a poco, iniziando a muoversi con più prontezza e a difendere meglio.

Sul 4-3 Cocciaretto incappa in qualche errore di troppo e offre una possibilità di controbreak. Navarro risponde corto, consentendo a Elisabetta di condurre lo scambio, che termina con un rovescio in rete di Emma. Scampato il pericolo, l’italiana fa valere la superiorità odierna in risposta e, recuperando da 40-15, si guadagna il primo set point con uno scambio comandato sulla diagonale di diritto che mette in luce il grande timing sulla palla della numero 41 WTA. Con un altro grande punto, Cocciaretto scardina il diritto di Navarro e si porta avanti per 6-3.

Secondo set: Cocciaretto soffre, ma raggiunge Swiatek al terzo turno di Roma

Il secondo set si apre con il suono degli allarmi per Cocciaretto. Sul 15-30, l’azzurra commette il primo doppio fallo del suo incontro e regala due palle break. Sono, però, altrettanti errori di Navarro a tranquillizzare Elisabetta e a preservare il turno di battuta.

Il diritto della 24enne di New York inizia a fare i capricci. Le poche partite e le ancor più parche vittorie pesano nella mente di Emma, che smarrisce il suo fondamentale, regalando un break point. L’americana comanda lo scambio provando a non incappare in gratuiti e la strategia la ripaga con la parità. Tuttavia, due errori sulla diagonale destra spianano la strada per il 2-0 di Cocciaretto, che piazza l’allungo sul 3-0, salvando un’occasione del controbreak.

Navarro riesce comunque a rientrare nel set, strappando il servizio alla rivale sul 3-1, con un diritto in corsa che sorprende Elisabetta e ricorda perché è stata in top 10.

Nel momento migliore della numero 35 del mondo, che va trovando il proprio tennis, l’italiana suona l’acuto e con un grande game si riporta avanti di un break. In un momento in cui la partita non ha padrona, Emma conferma l’incremento di livello e si prende tre palle del 4-3. L’azzurra rintuzza le velleità dell’avversaria un vincente dopo l’altro e si guadagna la possibilità di servire per apporre la propria firma sul match. Navarro tiene il servizio a 30 e costringe Cocciaretto a chiudere con la battuta. Le difficoltà con il servizio permangono per l’italiana, che offre due palle del controbreak. Continua, però, anche il poco cinismo dell’americana sui pressure point, che butta via due risposte. Elisabetta, allora, può suggellare l’incontro al primo match point.

[7] E. Svitolina b. [Q] N. Basiletti 6-1 6-3

Noemi Basiletti arriva all’epilogo del suo sogno romano. La classe 2006 azzurra si ferma al cospetto della settima testa di serie, Elina Svitolina, e saluta il Foro Italico a testa alta.

La potenza e l’esperienza della numero 10 del mondo non lascia scampo al tennis di Basiletti, che fa il suo meglio per offrire una prestazione competitiva contro un’avversaria difficile.

Nonostante qualche errore di troppo, Svitolina alza il livello al momento opportuno e si impone con il punteggio di 6-1 6-3.

La giocatrice toscana lascia Roma forte dell’esordio nel circuito WTA, per di più nel 1000 di casa. Basiletti ha conquistato sei successi sulla terra della Capitale tra pre-qualificazioni e tabelloni cadetto e principale, battendo, tra le altre, una top 100 come Ajla Tomljanovic. Risultati che si ripercuotono assai positivamente sulla sua classifica: approdata agli Internazionali d’Italia fresca di best ranking al numero 427, Noemi è adesso, classifica live alla mano, alla posizione 321.

Al terzo turno, Svitolina, campionessa di Roma nel 2017 e 2018, se la vedrà con Hailey Baptiste.

Primo set: Basiletti oppone resistenza per i primi game, poi si arrende 6-1

In avvio di match, Basiletti non capitalizza una palla del’1-0 e, alla prima chance di break, cede il servizio a freddo. L’azzurra, però, non pare accusare contraccolpi e inizia a macinare tennis, beneficiando anche di qualche errore da parte di Svitolina. Il controbreak è immediato: l’ucraina salva una possibilità di parità, ma alla seconda spedisce lungo un diritto in manovra.

La battuta è, almeno nei game inaugurali, un fattore marginale nell’economia della partita. Elina centra il terzo gioco in risposta su tre disputati. I colpi pesanti della numero 10 WTA non consentono a Basiletti di trovare la profondità sperata e, costretta spesso alla difesa, non contiene le accelerazioni dell’avversaria. Nel quarto gioco, Noemi si procura due opportunità non consecutive di rientrare appieno nel set per la seconda volta, ma il diritto di Svitolina le nega il riaggancio. La giocatrice toscana mette in campo comunque tutti i suoi punti di forza. Picchia da fondocampo, difende e non si risparmia tocchi morbidi.

L’ucraina, però, scappa via nel punteggio mettendo a referto il secondo break, che la innalza 4-1. La settima forza del seeding chiude il primo set in risposta, infliggendo a Basiletti un 6-1.

Secondo set: Svitolina alza il livello al momento opportuno, Basiletti saluta Roma a testa alta

Nel secondo parziale le prime occasioni passano dalla racchetta di Basiletti. Sull’1-1 gli errori di Svitolina offrono palle break a macchia di leopardo. Tuttavia, le quattro possibilità di vantaggio per l’azzurra sfumano a una a una. Con ben pochi rimpianti in realtà – solo sulla prima forse l’accelerazione di diritto di Noemi avrebbe meritato più fortuna dopo uno scambio duro.

Allora, nel game successivo, è Basiletti a fronteggiare i break point. Se sul primo si salva con un’ottima combinazione servizio e smorzata, al secondo Elina prende in mano le redini del punto e finalizza con un diritto al volo. La 20enne toscana, poi, approfitta di un momento di rottura della rivale per piazzare il controbreak a 30 e rifarsi sotto.

La svolta dell’incontro si manifesta nell’ottavo gioco. Dopo alcuni frangenti di assoluta parità, Svitolina argina i gratuiti e si procura una possibilità di andare a servire per il match. Basiletti prova a sorprendere l’avversaria con un drop shot che le rimane lungo. L’ucraina arriva e piazza la contro smorzata vincente e sale 5-3. Noemi fa di tutto per prolungare la propria permanenza al Foro Italico e, annullando due match point, costringe Elina ai vantaggi. E non solo. L’azzurra si guadagna due chance di rimettere il set on serve, ma Svitolina si appella al proprio servizio, con una prima vincente e un ace, il primo e unico della partita. La ex numero 3 del mondo suggella la sfida con un sudato 6-3 al terzo match point.