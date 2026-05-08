WTA Roma: forfait di Mboko, cambia l’avversaria di Tyra Grant

Tyra Grant e Victoria Mboko si sarebbero dovute affrontare al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026, ma la giovane canadese – testa di serie n. 10 – ha dato forfait e non scenderà in campo. 37 anni in due, Grant e Mboko avrebbero dato vita alla prima sfida tra teenagers a Roma dal 2021, quando Iga Swiatek e Coco Gauff si affrontarono in semifinale.

Così però non sarà, perché Mboko lascia il suo posto in tabellone alla lucky loser ceca Nikola Bartunkova – non più teenager solo per qualche mese – che sarà dunque la prossima avversaria di Tyra Grant. Classe 2006 come la campionessa di Montreal, Bartunkova occupa attualmente il n. 94 del ranking: quest’anno ha raggiunto il terzo turno all’Australian Open e i quarti a Ostrava, ma non vince due partite di fila da fine febbraio. Sarà un ostacolo comunque duro, ma l’asticella della difficoltà per Grant inevitabilmente si è un po’ abbassata.