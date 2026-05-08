WTA Roma: Grant lotta per oltre due ore, ma si fa rimontare dalla lucky loser Bartunkova

[LL] N. Bartunkova b. [WC] T. Grant 4-6 6-3 6-4

Il forfait di Victoria Mboko poteva decisamente favorire il cammino agli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma di Tyra Grant, che invece si è arresa alla lucky loser Nikola Bartunkova in 4-6 6-3 6-4. La padrona di casa (è nata nella Capitale), ha illuso portandosi in vantaggio di un set e un break, dando anche la sensazione di giocare un tennis di buonissimo livello, salvo poi farsi rimontare in preda al nervosismo e, di conseguenza, ai crescenti errori. Al contrario la sua quasi coetanea ceca ha vissuto un match in cui è partita con il freno a mano tirato, acquisendo sempre più coraggio con il passare dei minuti. Si tratta comunque di un’esperienza importante per la classe 2008, onorata di una wild card, che aveva fatto suo il derby con Lisa Pigato. Per la boema ora ci sarà Madison Keys.

Primo Set: Grant coraggiosa, Bartunkova troppo frettolosaa

Parte benissimo, nel match di secondo turno agli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma, Tyra Grant, che trova subito consistenza al servizio – mettendo a segno un paio di ace – e soprattutto aggredisce in risposta Nikola Bartunkova. La classe 2008 italiana, che come noto in precedenza aveva rappresentato gli Stati Uniti, riesce a disegnare traiettorie insidiose con il dritto, costringendo l’avversaria a giocare sempre in rincorsa. La prima palla break, però, la spreca commettendo qualche errore di troppo. La padrona di casa – ed è proprio il caso di dirlo essendo nata nella Capitale – nei propri turni di battuta dà in ogni caso l’idea di essere ‘intoccabile’: smorzate, slice e accelerazioni da ferma sono i principali ingredienti dello spettacolo offerto sulla BNP Paribas Arena.

Con tutte le difficoltà del caso la ceca concede ma annulla una seconda palla break a Tyra Grant, che incappa in qualche non forzato proprio nei momenti più importanti. Cerca di approfittarne Nikola Bartunkova, che sul 3-2 comincia a crederci e prova ad investire in risposta la neo-maggiorenne, scendendo spesso a rete. Sul 15-40, però, l’azzurra ritorna a giganteggiare con il servizio e si riporta in parità. Il game successivo è quello decisivo per lo strappo: la classe 2006 commette due doppi falli, è frettolosa nell’uscire dallo scambio e, dopo una serie infinita di vantaggi, spara un dritto in corridoio. A quel punto la nativa di Roma amministra il vantaggio ottenuto e chiude il primo parziale in 6-4 in 46′.

Secondo Set: black-out e nervosismo per Grant, Bartunkova ne approfitta

Il secondo set si apre esattamente come si era chiuso il primo, con un break. Tyra Grant, sostenuta dal pubblico di casa e soprattutto forte del vantaggio nel match, risponde a tutto braccio sul servizio di Nikola Bartunkova, costringendola puntualmente a perdere un tempo di gioco. A quel punto l’azzurra ha la possibilità di girarsi sul dritto e di accelerare da ferma (una caratteristica che le farà fare tanta strada). La reazione della ceca, però, è immediata, sia per meriti suoi e delle sue discese a rete, che per colpe della classe 2008, fallosa nei momenti clou. I game successivi filano via piuttosto lisci, con la 20enne di Praga che in alcuni frangenti fa uso costante della smorzata per provare a spiazzare la sua dirimpettaia.

Sul 3-2 Tyra Grant vive il primo vero momento complicato del match: doppio fallo, qualche errore di dritto e le risposte profonde di Nikola Bartunkova portano quest’ultima ad operare il break. Non solo, perché a quel punto la 18enne di Roma ha fretta di uscire dallo scambio e non riesce più a rispondere come prima, lasciando scappare via l’avversaria. I turni di battuta si fanno un terno al lotto: quando la ceca riesce a spingere per vie centrali sono dolori per l’azzurra, che quantomeno non concede set point e si dà la possibilità di rimanere aggrappata. Trovatasi a servire per chiudere il parziale, la nativa di Praga si inguaia con un paio di sorprendenti pasticci a rete, ma rimonta affidandosi al fondamentale di inizio gioco e porta la contesa al terzo, rifilando all’azzurra un 6-3 in 41′.

Terzo Set: Grant troppo incostante, Bartunkova al terzo turno a Roma

Con tanto nervosismo addosso, già palesato nelle fasi finali del secondo set, Tyra Grant comincia come peggio non poteva il terzo parziale, perdendo il servizio a zero tra i due doppi falli consecutivi e l’aggressione in risposta di Nikola Bartunkova. Dopo un paio di game interlocutori, arriva la reazione dell’azzurra, che torna a spingere e ad aprirsi bene il campo, trovando il contro break aiutata anche dalla ‘benevolenza involontaria’ della classe 2006. La racchetta scaraventata a terra sul 2-2, in un altro momento di difficoltà, evidentemente dà la carica giusta all’allieva di Matteo Donati, che si scuote al servizio e si salva da un possibile allungo della sua avversaria.

Sul 4-4 Tyra Grant sembra avere il game in mano, ma dall’altra parte della rete Nikola Bartunkova non demorde e rimane aggrappata, concedendosi sempre una chance di provare a fare male all’azzurra. Che effettivamente chiude come peggio non poteva, con un sanguinario doppio fallo. A quel punto la ceca non ha alcun patema, trovatasi a servire per il match e si impone in 4-6 6-3 6-4, regalandosi il terzo turno con Madison Keys.