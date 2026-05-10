ATP Roma: immenso Darderi! Rimonta Paul e conquista il 1° ottavo ‘1000’ in carriera

[18] Darderi b. [16] Paul 3-6 6-3 6-2

Sembrava essere una giornata destinata a finire rapidamente nel dimenticatoio per Luciano Darderi, ritrovatosi in svantaggio di un set e un break contro lo statunitense Tommy Paul. L’effetto Foro Italico e la garra di Luli lo hanno trascinato fuori dal tornado, agguantando – col coltello tra i denti – una vittoria dal peso specifico abnorme.

Il classe 2002 di Villa Gesell ha completato l’eroica remuntada con il punteggio di 3-6 6-3 6-2, sconfiggendo l’americano per la prima volta in assoluto (0-2 i precedenti prima della sfida odierna). Terzo top 20 che finisce tra la lista delle vittime di Darderi, che proprio dinanzi al caldissimo pubblico tricolore, disputerà il primo ottavo di finale ‘1000 della sua carriera. Il Foro si schiererà interamente dalla sua parte nel corso del prossimo complicatissimo match contro Sascha Zverev.

Primo Set: Paul autoritario. Darderi in sofferenza

Avvio energico tra Luciano Darderi e Tommy Paul. L’azzurro fa buona guardia, affidandosi ad un prestante servizio nei primi scorci del match. È principalmente lo statunitense ad avere iniziativa da fondo, mettendo una buona dose di pressione col dritto. Sulla lenta superficie capitolina, Paul va a nozze coi recuperi in slice di Luli, che paga quasi sempre dazio sugli scambi prolungati. Lotta serratissima sulla diagonale di dritto, dove spadroneggia il numero 16 del seeding.

Luciano avverte di esser spalle al muro nel braccio di ferro con Paul, e prova a rallentare, abusando del back di rovescio, che ad intervalli, paga. Le scelte adottate da Luli non sono ineccepibili, così come le esecuzioni. Il rovescio sgonfio gli fa rapidamente perdere campo. e l’utilizzo del dropshot non è sempre azzeccato. E proprio su una smorzata dell’azzurro, Paul arriva con largo anticipo infilando Darderi sul lato destro. Il primo set si chiude con lo score di 6-3.

Secondo Set: l’azzurro si risolleva della sabbie mobili, pareggiando i conti

Paul, forte del vantaggio, incrementa il suo livello. Gas spalancato da fondo campo. Quasi con spocchia, lo statunitense picchia la sfera gialla con una violenza inaudita, paralizzando Luli. L’americano non gli da respiro. Darderi non regge l’urto e cade in trappola. Break “a freddo” in favore di Paul, che conferma il vantaggio al termine di un secondo game eterno, durante il quale succede di tutto.

Lo statunitense grazia ripetutamente Darderi, spedendo fuori di metri un dritto colpito a pochi passi dalla rete. Il nativo di Villa Gesell ci mette del suo, lobbando l’avversario in maniera strepitosa, da una posizoone del campo quasi impossibile. Ringhia la BNP Paribas, che percepisce il momento del beniamino. Ma nulla da fare, Paul è perfetto nei pressure points, e allunga per due giochi a zero. L’azzurro, con i nervi a fior di pelle, prova a darsi un’altra chance, restando in scia a Paul. Nel sesto game, ritornano le palle break per Luciano, inferocito dalla freddezza dell’avversario nei momenti clou.

Alla sesta opportunità di strappargli il servizio, il padrone di casa alza il tiro e lo statunitense spara finalmente a salve. Boato della BNP Paribas Arena. L’energia del Foro Italico – unica al mondo – rinvigorisce Luli, che si trasforma. Il classe 2002 non sbaglia più, mentre Paul sprofonda. Darderi pareggia i conti, firmando il secondo set col punteggio di 6-3

Terzo Set: stoico Luciano. Annientato Paul nella volata finale

Inerzia totalmente ribaltata. Luciano è un treno, e non intende fermarsi. Dal fatidico 3-1 in favore dell’americano, nel secondo parziale, Paul non ha più conquistato un game, subendo passivamente l’ira tennistica dello scatenato 24enne tricolore. Luli va all’arrembaggio, con una foga agonistica indecifrabile, ma l’avversario contribuisce parecchio alla causa azzurra. Sulla palla break, nel primo game del set decisivo, punta a sfondare con uno smash dal coefficiente di difficoltà altissimo, e infatti la pallina termina ben oltre la riga, dando una grossa mano a Luciano.

La pressione di quest’ultimo diventa considerevole, ma i gratuiti comincinao a fioccare dall’altra parte del campo, e in una decina di minuti ci si ritrova con Darderi avanti per quattro giochi a zero. L’americano stacca la spina prima del tempo. Guardando allo score, la situazione pare irreparabile, e Luciano va come una furia per chiudere la pratica. Impresa straordinaria dell’azzurro, che sfiderà Zverev nei primi ottavi di finale ‘1000 della sua carriera. Contro il tedesco, Darderi ha perso l’unico precedente, due anni fa proprio a Roma