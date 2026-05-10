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ATP/WTA Roma, il programma di lunedì 11 maggio: Sinner non prima delle 15, Cobolli alle 19

Jannik contro Popyrin terzo match in diurna, Flavio apre la sessione serale con Tirante. Bellucci alle 11, subito dopo Pellegrino sulla BNP Paribas Arena

Di Pellegrino Dell'Anno
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Jannik Sinner - ATP Roma 2026 - Foto FITP
Jannik Sinner - ATP Roma 2026 - Foto FITP

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Dopo l’esordio in serale a Roma, Jannik Sinner tornerà in campo lunedì pomeriggio, terzo match sul Centrale da programma, non prima delle 15. Scenderà in campo dopo Cirstea-Noskova e Gauff-Jovic. L’azzurro affronterà Alexei Popyrin, australiano battuto negli ultimi due precedenti. Non si sono però mai affrontati sulla terra.

Il resto del programma di lunedì a Roma

Flavio Cobolli giocherà invece il primo match della sessione serale, alle 19. Il n.10 del tabellone sfiderà Thiago Agustin Tirante, qualificato argentino. Dopo di loro, a chiudere il programma del lunedì di Roma sul Centrale, la n.2 al mondo Elena Rybakina affronterà Karolina Pliskova o Laura Siegemund.

Ci saranno anche però altri due italiani in singolare. Il programma del lunedì a Roma sarà aperto da Mattia Bellucci, alle 11 sulla BNP Paribas Arena contro Martin Landaluce. A seguire, intorno alle 13, toccherà ad Andrea Pellegrino, al primo tabellone 1000 in carriera. Se la vedrà con Frances Tiafoe, n.20 del seeding. Dopo di loro Svitolina-Bartunkova e Llamas Ruiz-Medvedev. Ci sarà infine l’esordio in doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini, che affronteranno le wildcard Gaia Paduzzi e Vittoria Paganetti come ultimo incontro sulla SuperTennis Arena. Intorno alle 19.

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