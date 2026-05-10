ATP/WTA Roma, il programma di lunedì 11 maggio: Sinner non prima delle 15, Cobolli alle 19

Dopo l’esordio in serale a Roma, Jannik Sinner tornerà in campo lunedì pomeriggio, terzo match sul Centrale da programma, non prima delle 15. Scenderà in campo dopo Cirstea-Noskova e Gauff-Jovic. L’azzurro affronterà Alexei Popyrin, australiano battuto negli ultimi due precedenti. Non si sono però mai affrontati sulla terra.

Il resto del programma di lunedì a Roma

Flavio Cobolli giocherà invece il primo match della sessione serale, alle 19. Il n.10 del tabellone sfiderà Thiago Agustin Tirante, qualificato argentino. Dopo di loro, a chiudere il programma del lunedì di Roma sul Centrale, la n.2 al mondo Elena Rybakina affronterà Karolina Pliskova o Laura Siegemund.

Ci saranno anche però altri due italiani in singolare. Il programma del lunedì a Roma sarà aperto da Mattia Bellucci, alle 11 sulla BNP Paribas Arena contro Martin Landaluce. A seguire, intorno alle 13, toccherà ad Andrea Pellegrino, al primo tabellone 1000 in carriera. Se la vedrà con Frances Tiafoe, n.20 del seeding. Dopo di loro Svitolina-Bartunkova e Llamas Ruiz-Medvedev. Ci sarà infine l’esordio in doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini, che affronteranno le wildcard Gaia Paduzzi e Vittoria Paganetti come ultimo incontro sulla SuperTennis Arena. Intorno alle 19.